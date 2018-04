Anzeige Gut für jedes Handicap

Die 18-Loch-Golfanlage des Golf-Clubs Sigmaringen liegt südlich von Inzigkofen und nur fünf Kilometer südwestlich der Hohenzollernstadt Sigmaringen an der Ablacher Straße. Sie ist mehr als 80 Hektar groß und naturnah eingebettet in die malerische, hügelige Landschaft des Naturparks Obere Donau am südlichen Rand der Schwäbischen Alb. Ihre perfekt gepflegten schnellen Grüns und satten Fairways stellen für Golfer jeder Spielstärke eine faire und sportliche Herausforderung bietet. Sowohl Niedrig-Handicapper als auch Platzerlaubnis-Inhaber kommen hier auf ihre Kosten.

Und ebenso die Freunde gehobener Gastronomie: Dragos Orfanu bringt große Erfahrung als Küchenmeister mit; in geografischer Hinsicht hat er buchstäblich ganz Deutschland ausgemessen: Sowohl das Nordseebad St. Peter Ording in Schleswig-Holstein als auch das am anderen Ende der Republik, am "Schwäbischen Meer" gelegene Konstanz zählen zu seinen beruflichen Wegstationen. Jetzt sind er und seine Frau Gabriela im "Landhaus Paultertal" angekommen und bieten dort gehobene Gastronomie mit den Schwerpunkten mediterrane und regionale Küche an. Einen Mittagstisch gibt es auch; die Gäste können zwischen dem kleinen Salat und der Tagessuppe wählen; dazu gibt es ein Hauptgericht und ein alkoholfreies Getränk – und all das für einen einstelligen Eurobetrag. Nachmittags locken frischer Kaffee und hausgebackener Kuchen; eine weitere Option für den Feinschmecker ist der Schlemmerabend mit ausgewählten Weinen.

Im Zuge der Clubhauserweiterung wurde vor drei Jahren auch die Restaurantterrasse um 100 Quadratmeter erweitert. Sie ist überdacht und windgeschützt; mit ihren Loungemöbeln und dem herrlichen Ausblick auf das 18. Grün lädt sie Golfer und Nicht-Golfer gleichermaßen zum Verweilen. Übrigens ist das Restaurant in der Hauptsaison künftig auch montags geöffnet, und es werden auch nach 21 Uhr noch warme Mahlzeiten serviert.