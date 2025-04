Anzeige: Gut betreut und versorgt

Martha-Maria ist in Nagold ein fester Begriff für die Pflege betagter Menschen. Die Seniorenzentren in Nagold und in Nagold-Hochdorf bieten auf die individuellen Bedürfnisse und Lebenssituationen abgestimmte Betreuungs- und Dienstleistungsangebote.

Die Seniorenzentren von Martha-Maria arbeiten auf der Grundlage des christlichen Menschenbilds. Menschen werden als Persönlichkeit mit ihren geistigen, körperlichen und seelischen Bedürfnissen und Fähigkeiten gesehen. Wertschätzung und Respekt sind keine leeren Worte, sondern gelebter Alltag.

Die Mitarbeitenden berücksichtigen die Biografie, die aktuellen Lebensumstände, die kulturellen, religiösen und sozialen Hintergründe der Bewohnerinnen und Bewohner.

Die Bewohnerin oder der Bewohner, Angehörige und gegebenenfalls amtlich Betreuer werden in den Pflegeprozess eng miteinbezogen. Die Pflegekräfte arbeiten dabei selbstverständlich mit anderen Berufsgruppen wie etwa niedergelassenen Ärzten zusammen. Ständige Fortbildungen sorgen dafür, dass Pflege und Betreuung stets auf dem aktuellen Stand der Wissenschaft erfolgt.

Sowohl in Nagold als auch in Nagold-Hochdorf bieten die Seniorenzentren eine umfassende stationäre Pflege für Bewohner aller Pflegegrade.

Persönliche Möbelstücke

Die Bewohnerinnen und Bewohner können auch persönliche Möbel mitbringen und so ein Stück alte Heimat in die neue mitnehmen. Das erleichtert den Übergang in diese neue Lebensphase. Martha-Maria bietet in beiden Nagolder Seniorenzentren auch Kurzzeitpflege an. Pflegebedürftige können hier – etwa nach einem Krankenhausaufenthalt oder zur Entlastung pflegender Angehöriger – für bestimmte Zeit Unterstützung erfahren, Sie können zudem an allen Angeboten der Häuser teilnehmen, wie gemeinsamen Mahlzeiten, kreativen Programmen und Andachten.

Das Seniorenzentrum Martha-Maria in Nagold-Hochdorf. Foto: Fabian Gentner

Ambulante Pflege

Die Diakoniestation Martha-Maria Nagold-Hochdorf bietet Unterstützung für pflegebedürftige Menschen und deren Angehörige, insbesondere nach Krankenhausaufenthalten. Ihr Service umfasst häusliche Krankenpflege, Behandlungspflege, 24-Stunden-Erreichbarkeit, Beratung und Schulungen für pflegende Angehörige, hauswirtschaftliche Versorgung, soziale Betreuung und Verhinderungspflege. Die Diakoniestation arbeitet eng mit Ärzten und Sozialdiensten zusammen und ist Vertragspartner aller Kranken- und Pflegekassen. Dabei steht das Wohlbefinden der Pflegebedürftigen und ihrer Angehörigen im Mittelpunkt.

Die Seniorenzentren von Martha-Maria legen großen Wert darauf, die Fähigkeiten der Bewohnerinnen und Bewohner zu aktivieren und zu erhalten.

Seelsorgerliche Betreuung

Deshalb gibt es ein breites Spektrum an Aktivitäten, Einzelbegleitungen und Gruppenangeboten. Eine zentrale Rolle spielt die seelsorgerliche Betreuung der Seniorinnen und Senioren. Die Seelsorge ist dabei unabhängig von Konfession oder Religion. Neben Einzelgesprächen werden regelmäßige Gottesdienste, Andachten und Bibelstunden angeboten.

Beschützende Räume

Für Menschen mit demenziellen Erkrankungen und psychischen Störungen bietet das Seniorenzentrum in Nagold spezialisierte geronto-psychiatrische Pflege an. Hier ist eine noch individuellere Betreuung möglich, mit der die Senioren aktiviert werden und eine feste Tagesstruktur erhalten.

Die beschützenden Räumlichkeiten bieten Sicherheit, fördern die Orientierung und sorgen dafür, dass die Bewohnerinnen und Bewohner sich wohlfühlen. Im Betreuten Wohnen beider Seniorenzentren können Senioren in barrierefreien, seniorengerechten Wohnungen leben und bei Bedarf Pflege- und Betreuungsleistungen in Anspruch nehmen. Eine Teilnahme am Mittagstisch sowie an kulturellen und kirchlichen Angeboten ist jederzeit möglich.

Tagespflege

In Nagold-Hochdorf wird zusätzlich eine Tagespflege angeboten. Diese richtet sich an Senioren, die tagsüber Betreuung benötigen, aber abends nach Hause zurückkehren möchten. Die Tagespflege bietet eine sinnvolle Tagesstruktur und zahlreiche Aktivitäten, um das Wohlbefinden der Gäste zu fördern.