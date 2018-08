Anzeige Gut aufgestellt

D ie Kunden erwartet ein großes, vielseitiges Sortiment in den Bereichen Lebensmittel, Getränke, Haushaltswaren, Textilien, Werkzeuge, Gartenbedarf, Auto- und Fahrradzubehör, Geschenkartikel, Reinigungsmittel und Kosmetik. Das Angebot an Markenartikeln und Eigenmarken wird durch klassische Sonderposten ergänzt und gemäß den Bedürfnissen der Kunden immer wieder neu angepasst.

Was 1986 mit fünf Mitarbeitern und zwei Märkten in Norddeutschland begann, hat sich in den vergangenen Jahren zu einem großen mittelständischen Handelsunternehmen weiterentwickelt. Zusammen mit den Vertragspartnern vor Ort betreibt die Firma Thomas Philipps GmbH & Co. KG mittlerweile über 250 Sonderpostenmärkte in ganz Deutschland.

Am Standort Schramberg ist das Unternehmen seit Mitte 1995 vertreten und seit 2011 im ehemaligen Kauflandgebäude auf der Sonnenwiese in der Schilteckstraße 2 bis 4 zu Hause. Um den zukünftigen Anforderungen der Kunden gerecht zu werden und den Standort Schramberg zu stärken, wurde ein umfangreicher Marktumbau beschlossen und zügig umgesetzt. Vom 21. Juli bis 25. August wurden neben allgemeinen Schönheitsreparaturen wie die der sanitären Anlagen die komplette Beleuchtung energiesparend auf LED umgerüstet und der Eingangsbereich großzügiger gestaltet. Für den Blumenerde-Verkauf im Außenbereich wurde zudem eine Überdachung hergestellt. Mit der vollständigen Dämmung und Neuverkleidung der Außenfassade wurde des Weiteren auch unter ökologisch-ökonomischen Gesichtspunkten investiert.