Anzeige Grußwort

sehr geehrte Besucherinnen und Besucher der Gemeinde Schömberg,

es ist so weit – am Sonntag, 7. Oktober findet bereits zum 52. Mal der Schömberger Aktionstag mit verkaufsoffenem Sonntag statt. Ab 11 Uhr hat das örtliche Gewerbe und der Einzelhandel seine Türen für Sie geöffnet und ich freue mich sehr, Sie an diesem Aktionstag herzlich willkommen zu heißen. Bei hoffentlich schönem herbstlichem Wetter können Sie nach Herzenslust shoppen, Freunde treffen, das reichhaltige kulinarische Angebot genießen, an der legendären Kofferversteigerung teilnehmen oder gemütlich durch den Ort flanieren. Wie immer haben sich die Händler zahlreiche Sonderaktionen einfallen lassen. Profitieren Sie von dem reichhaltigen Angebot und den breit gefächerten Serviceleistungen hier in Schömberg.

Zu einem abwechslungsreichen Tag trägt der beliebte Bauernmarkt auf dem Lindenplatz bei. Lassen Sie sich von vielfältigen Produkten und Genüssen jeglicher Art überzeugen. Es gibt Wild, Schwarzwälder Spezialitäten, Marmeladen, Imkereiprodukte, Liköre, Öle und viele weitere frische und naturbelassene Produkte vom Direktvermarkter. Liebhaber von selbst gefertigter Deko oder Handgestricktem werden mit Sicherheit fündig. Zu Kaffee und Kuchen ertönen auf dem Lindenplatz altbekannte Melodien.