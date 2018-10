Anzeige Grußwort des HGV-Vorsitzenden

der HGV Balingen begrüßt Sie herzlich zum verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr in unserer Einkaufsstadt Balingen. Die meisten Fachgeschäfte der Innenstadt und im Industriegebiet Gehrn laden zum gemütlichen Bummeln ein.

Erleben Sie Balingen an diesem Tag mit Ihrer ganzen Familie. Speziell die Bekleidungsgeschäfte präsentieren Ihnen die neuen Herbst- und Winterkollektionen und die neuen Modefarben. Alle Nicht-Textiler bieten ebenfalls Neuigkeiten aus ihrem vielfältigen Sortimentsangebot. Lassen Sie sich überraschen.

Von 11.30 bis 13 Uhr wird die Big Band Balingen mit ihren "Big Band Hits" auf dem Marktplatz aufspielen. Für Bewirtung ist auf dem Marktplatz ab 11.30 Uhr gesorgt. Als absoluter Höhepunkt werden mehrere internationale Musikgruppen, die an diesem Wochenende im Rahmen des Europäischen Kulturerbejahr in Balingen sind, ab 14.30 Uhr auf dem Marktplatz und ab 16.30 Uhr an mehreren anderen Stellen in der Stadt aufspielen – organisiert vom Haus der Volkskunst in Frommern unter dem Motto "Sackpfeifen in Schwaben".