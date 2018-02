Anzeige Grundstein wurde vor 750 Jahren gelegt

Das ist für die evangelische Kirchengemeinde ein doppelter Anlass, um zum Kirchenjubiläum einzuladen. Die geschäftsführende Pfarrerin Gabriele Waldbaur und die Kirchengemeinderatsvorsitzende Eva-Maria Krause freuen sich auf das Festwochenende, bei dem die Besucher bewusst mit auf eine Reise durch die Jahrhunderte genommen werden. Katholische wie evangelische Gäste werden erwartet. "Es ist ein ökumenisches Fest. Die Geschichte der Kirche ist ökumenisch", so Pfarrerin Waldbaur.

Zum Auftakt gibt es am Freitag, 23. Februar, ein Gebet nach der ökumenischen Liturgie aus Taizé, im Anschluss beginnt die Kirchennacht für Jugendliche. Am Samstag, 24. Februar, gibt es im Rahmen des Jubiläums vier Gebetszeiten. Mit dem Morgengebet, Mittags-, Abend- und Nachtgebet hat man sich an den gregorianischen Stundengebeten des klösterlichen Lebens orientiert. "Diese uralte Gebetspraxis, in der unter anderem auch Psalmen und Hymnen gesungen werden, verbindet uns mit unseren Wurzeln. Sowohl im katholischen Gotteslob, als auch im evangelischen Gesangbuch findet man diese Stundengebete", erklärt Kirchenmusikdirektor Johannes Vöhringer. Am Samstagabend wird Werner Mezger einen Festvortrag halten zum Thema "Kleiner Dachreiter von großer Bedeutung. Warum die Predigerkirche in der Stadt der Türme Zeichen setzt". Der Sonntag, 25. Februar, beginnt mit einem Festgottesdienst. Im Anschluss gibt es Mittagessen in der Kirche. "Kirche lebt im Haus. Wir möchten mit solchen Aktionen den Alltag in die Kirche holen", so Krause.

Mit "Singen und Klingen" durch acht Jahrhunderte findet das Kirchenjubiläum am Sonntag, 25. Februar, um 17 Uhr in der Predigerkirche seinen Abschluss. Der Chor der Predigerkirche gestaltet unter Leitung von Johannes Vöhringer das einstündige Konzert zusammen mit Vokal-, Bläser- und Streichersolisten. Bei einem Durchgang durch die Musikgeschichte wird die Vielfalt der geistlichen Musik zum Klingen gebracht. Vom gregorianischen Gesang spannt sich der Bogen über die frühe Mehrstimmigkeit, Musik der Renaissance und des Frühbarocks, der Klassik, der Romantik bis hin zur klassischen Moderne. Neben den klassischen Instrumenten Flöte, Geige, Cello, Kontrabass und Orgel kommen bei dem modernen Stück Saxofon (Markus Lasarzewski), Vibrafon und Tam-Tam (Andrea Kiefer) zum Einsatz. Als Solistin ist Annemei Blessing-Leyhausen zu hören. Der Eintritt ist frei.

Programm Freitag, 23. Februar 19 Uhr Taizé-Gebet; 20 Uhr Kirchennacht für Jugendliche Samstag, 24. Februar 8 Uhr Morgengebet anschließend Frühstück; 10 bis 11 Uhr Kirchenführung für Kinder; 12 Uhr Mittagsgebet; 15 bis 16 Uhr Kirchenführung "Frauengestalten in der Predigerkirche"; 18 Uhr Abendgebet; 19 Uhr Festvortrag von Werner Mezger, Rottweil "Kleiner Dachreiter von großer Bedeutung: Warum die Predigerkirche in der Stadt der Türme Zeichen setzt" anschließend Nachtgebet Sonntag, 25. Februar 9.30 Uhr Festgottesdienst parallel Kindergottesdienst, anschließend Mittagessen in der Kirche; 15 bis 16 Uhr Kirchenführung: "Außen Rosa – innen Gold"; 17 Uhr "Singen durch acht Jahrhunderte" Chor der Predigerkirche