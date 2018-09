Anzeige Gründer war der Schulmeister

Der Sängerbund wurde am 25. Oktober 1879 wurde er auf Initiative von Dorfschullehrer Bitzer und Jakob Sauer aus der Taufe gehoben, und diese beiden standen auch in den ersten Jahren an seiner Spitze. 1893 übernahm der Schmied Hermann Eppler den Vorsitz. Zwischen 1900 und 1913 zählte der Verein durchschnittlich 16 bis 20 Sänger; 1914 traten gleich 15 neue Aktive bei. Am 14. Juni dieses Jahres wurde auch eine neue Vereinsfahne – die der Verein heute noch besitzt! – geweiht. Es war das letzte große Fest für lange Zeit, denn nur zwei Monate später begann der Krieg. Er sollte große Lücken in die Reihen der Sänger reißen – erst am 11. Juni 1919 kamen die Mitglieder wieder zusammen.

In den 20er Jahren entwickelte sich ein reges Vereinsleben. Zur Feier des 50-jährigen Bestehens fanden sich 1929 20 auswärtige Vereine ein und gaben gemeinsam ein Nachmittagskonzert auf dem Festplatz. Das Jahr 1933 brachte die nächste Zäsur. Der Verein musste fortan an den Kundgebungen der neuen Machthaber teilnehmen; bei den Weihnachtsfeiern wurden keine Theaterstücke mehr aufgeführt. 1939 brach der Zweite Weltkrieg aus, 1943 war die Schar der Sänger auf zwölf zusammengeschrumpft, und mit der Einberufung der Dirigenten kam der Probenbetrieb vollends zum Erliegen.

Dem Krieg folgten Auflösung und Neugründung; ab 1948 nahm der Verein wieder an Gausängertreffen, Wertungs- und Kritiksingen teil. 1954 wurde das 75-jährige Bestehen gefeiert; mit Blick auf das Programm der Jubiläumsfeier nahm der Verein zwischen 1952 und 1954 vorsorglich an sehr vielen Veranstaltungen von Nachbarvereinen teil. Die Rechnung ging auf; beim Jubiläumsfest gaben ihm 36 Vereine die Ehre.