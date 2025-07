Anzeige: Grümpelturnier des FC Huttingen

Weit mehr als „nur“ ein Grümpelturnier für Hobbykicker ist die in der Region weithin bekannte neuntägige Veranstaltung des FC Huttingen, die vom Sonntag, 27. Juli, bis Montag, 4. August, stattfindet. Für den Fußballclub ist dies die größte Veranstaltung im Kalenderjahr, die in den vergangenen Jahren jeweils um die 10 000 und mehr Gäste anlockte. „Jeden Abend ist unser 1000 Personen fassendes Festzelt gefüllt“, sagt Michael Frey, seit acht Jahren Vorsitzender des 540 Mitglieder zählenden Vereins. Und im vergangenen Jahr gab es mit knapp 12 000 Besuchern sogar einen neuen Rekord. Sportlich messen sich beim Grümpelturnier 29 Herren- und fünf Damen-Mannschaften, während beim Jugendturnier am Sonntag 45 Mannschaften um den Sieg spielen.

Der Vereinschef freut sich über den sehr guten Ruf, den sich der in der Kreisliga B spielende Huttinger Fußballclub auch mit dieser Großveranstaltung erworben hat. Ohnehin bekommen die Huttinger für ihre herausragende Jugendarbeit viel Lob und haben einen starken Zulauf an Kindern und Jugendlichen.

Das Huttinger Grümpelturnier, das zum 52. Mal veranstaltet wird und einst von Günter Frey und Willi Weiß ins Leben gerufen worden war, bietet an den neun Tagen einen Mix aus Sport, Spiel, Spaß und viel Geselligkeit.

Bekannt ist das Grümpelturnier auch für die kulinarischen Freuden, die der FC bietet, allen voran mit seinen Güggeli. Sogar Fußballweltmeister Guido Buchwald, der vor einigen Jahren mit zahlreichen Altstars gegen eine Hochrhein-Auswahl spielte, wusste die Spezialität des FC zu schätzen. Denn mehrere Male ließ er es sich nicht nehmen, während der Sportwoche nach Huttingen zu kommen, um Kontakte zu pflegen und ein Hähnchen zu genießen.

1,4 Tonnen Pommes

Außer den Güggeli hat der FC neben einer reichhaltigen Getränkeauswahl auch Grill- und Currywürste mit Pommes sowie Wurstsalat, Salatteller und Spaghetti Bolognese auf seinem Speiseplan stehen. Einen Bierbrunnen gibt es ebenso wie eine Kaffeestube mit einer großen Auswahl an Kuchen. Wie stark das Grümpelturnier an den neun Tagen besucht wird, zeigt allein schon die Tatsache, dass der FC Huttingen in den vergangenen Jahren jeweils 1,4 Tonnen Pommes benötigt hat.

400 Helfer werden an den neun Tagen in 300 Schichten im Einsatz sein, um für eine reibungslose Organisation der Fußballspiele und der weiteren Programmpunkte sowie für das Wohl der Besucher zu sorgen. Bis zu 15 FC-Mitglieder nehmen während des Grümpelturniers extra Urlaub und übernachten teils im Vereinsheim, um die logistische Herausforderung zu meistern. An vorderster Front leistet dabei laut dem Vorsitzenden Michael Frey sein Stellvertreter Florian Läufer „Phänomenales“. Dass Jahr für Jahr immer alles reibungslos klappt, führt Frey auf „die tolle Kameradschaft und das intakte Vereinsleben“ zurück. Auch die Eltern der Jugendspieler bringen sich ein, weshalb der Verein kein Problem hat, genügend Helfer zu finden.

Der FC Huttingen verfügt über zwei Plätze – einen Rasen- und einen Kunstrasenplatz. Die Hobbykicker spielen auf dem Rasenplatz. Das große Zelt steht direkt am Spielfeldrand. „Das schafft eine besondere Atmosphäre“, sagt Michael Frey. Mit einem Jugendturnier und 45 Mannschaften in drei Altersklassen – von der F- bis B-Jugend – startet am kommenden Sonntag ab 10 Uhr die Sportwoche. Das Grümpelturnier mit 29 Herren- und fünf Damenmannschaften, die aus der ganzen Region bis nach Freiburg und auch aus der Schweiz kommen, beginnt am Montag, 28. Juli, gespielt wird von 17.30 bis 22.30 Uhr. Erstmals kann dank der Unterstützung durch das Baugeschäft Kammerer aus Efringen-Kirchen bis in den Abend hinein gespielt werden. Denn durch den zur Verfügung gestellten Autokran kann der Rasenplatz ausgeleuchtet werden.

Von Montag bis Freitag sind die Hobbykicker im Einsatz. Am Mittwoch veranstaltet der FCH außerdem noch einen Sponsorenlauf. Mit dem Erlös wird der Verein zwei Defibrillatoren anschaffen, wobei einer am Huttinger Rathaus angebracht werden soll. Und am Samstag, 2. August, gibt es ein Turnier mit Fasnachtscliquen um den Narrencup. Zusätzlich wird ab 19 Uhr ein Elfmeterturnier veranstaltet. Außerdem sorgt die Isteiner Guggemusik für fetzige Klänge, während anschließend ein DJ auflegt und für weitere Stimmung sorgt. Das Grümpelturnier endet am Montag, 4. August, mit den Finalspielen der Hobbykicker.

Neuer Spiel- und Grillplatz

Der FC Huttingen, der auch einen neuen Spiel- und Grillplatz in Eigenleistung und mit Unterstützung von Sponsoren angelegt hat, bereitete die Turnierwoche wieder mustergültig vor. „Alle freuen sich auf die neun Tage. Das Grümpelturnier schweißt unseren Verein noch enger zusammen“, sagt Frey. Dabei macht der Vorsitzende klar, dass für ihn ein intaktes Vereinsleben mit guter Kameradschaft stets Priorität hat.