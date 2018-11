Anzeige Großzügige Verkaufsfläche und mehr Angebote

Für den Eröffnungstag hat sich die neue Verkaufsstelle ordentlich herausgeputzt. Es erwarten die Kunden viele Eröffnungsangebote und eine mehrtägige Promotion mit Gewinnspiel, Fotowand, einer Beauty-Ecke mit Make-up-Artist sowie Wein- und enerBiO-Verkostung. "Außerdem werden wir vom 10. bis 17. November einen Eröffnungsrabatt von zehn Prozent auf das gesamte Sortiment gewähren. Ausgenommen sind lediglich Zigaretten, Presseerzeugnisse, Bücher, Prepaid-Aufladungen und Geschenkgutscheine“, sagt Elisabeth Harmann.

Als Erfinder des Drogeriediscounts in Deutschland eröffnete Dirk Roßmann 1972 den ersten Drogeriemarkt in Hannover. Heute ist die Unternehmensgruppe Rossmann (Firmensitz in Burgwedel bei Hannover) mit 32 000 Mitarbeitern in Deutschland und 3790 Filialen, davon in Deutschland 2110 sowie 1.680 Filialen (Stand April 2018) in Osteuropa, die Nummer 2 der großen Drogerieketten Deutschlands. Mit 17 000 Drogerieartikeln, von denen 8000 die Kernsortimente für Parfüm, Kosmetik und Pflegeprodukte führender Hersteller bilden, präsentiert Rossmann ein besonders umfangreiches Angebot. Des Weiteren legt Rossmanngroßen Wert auf preiswerten Fotoservice, einen hohen Anteil umweltfreundlicher Produkte und das hauseigene Qualitätsmarken-Programm. Der Umsatz 2017: neun Milliarden Euro (Deutschland 6,4 Milliarden Euro).