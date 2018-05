Anzeige Großes Sortiment und viele Serviceleistungen

Ein wichtiger Einschnitt in der Firmengeschichte war 1990 der Beitritt zum Einkaufsverbund Intersport. Dies bildete die Grundlage für die weitere gute Entwicklung des Sportgeschäfts. Das ehemalige Stammhaus im Bildstöckleweg wurde mehrfach umgebaut und stetig vergrößert.

Seit fast 18 Jahren ist Geschäftsinhaber Martin Klumpp im Betrieb. Nach einigen Stationen in anderen Sportgeschäften und dem erfolgreichen Abschluss zum Sportfachwirt übernahm er im Jahr 2013 das Geschäft von seinem Vater Rainer Klumpp.

Nach Standortwechsel mehr Fläche und bessere Parkmöglichkeiten

Gleichzeitig fiel die Entscheidung, sich grundlegend zu vergrößern und an einen neuen zentralen Standort umzuziehen. Seit mehr als fünf Jahren ist Sport Klumpp nun in der Freudenstädter Straße 2 in Baiersbronn zu finden. "Mit dem Standortwechsel haben wir mehr Fläche und bessere Parkmöglichkeiten bekommen, zudem ist die Lage ideal", sagt Martin Klumpp. Alle Anforderungen an ein modernes Sportgeschäft konnten mit dem Umzug erfüllt werden. Rückblickend, versichern Rainer und Martin Klumpp, sei es eine absolut richtige Entscheidung gewesen.

Auf 350 Quadratmetern Verkaufsfläche bietet Sport Klumpp ein großes Sortiment an Sportartikeln, Outdoor-Bekleidung und Sportschuhen an. Hinzukommen noch verschiedene Serviceleistungen im Ski- und Tennisbereich. Ski- und weitere Sportausrüstung gehören ebenfalls zum umfangreichen Angebot. Neben der großen Verkaufsfläche stehen den insgesamt sechs Mitarbeitern zusätzlich rund 200 Quadratmetern Nebenfläche zur Verfügung, in der die Werkstatt und die Büroräume untergebracht sind.

Das 70-jährige Bestehen feiert Sport Klumpp mit einem Jubiläumsjahr und einigen Aktionen für die Kunden. Bis zum Samstag, 5. Mai, gibt es diese Woche einen großen Jubiläumsverkauf.

Weitere Aktionen sind im Herbst geplant. Martin Klumpp hofft, dass die Kunden trotz der Baustelle weiterhin den Weg in das Sportgeschäft finden werden.

"Wir sehen der Baustelle und dem Umbau des Orts positiv entgegen, hoffen aber trotzdem auf die Unterstützung unserer Kunden, denn die brauchen wir gerade in dieser Zeit", so Martin Klumpp.