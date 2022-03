Großes Sortiment an Wurst- und Schinkenspezialitäten in Hardt

2 Der Verkauf ist im kleinen Stil bereits angelaufen und die ersten Kunden nutzten das Angebot. Quelle: Unbekannt

Das ging fix: Nachdem Bösinger Fleischwaren seine Filiale – die Hardter Metzgerei – geschlossen hat, gibt es nun bereits eine Nachfolgeregelung: Die Metzgerei Hils beliefert Edeka Hammer künftig auch mit Fleisch, das ab sofort offen an der Frische-Theke verkauft wird.















Link kopiert

Hardt/Schramberg - Die Metzgerei Hils belieferte Edeka Hammer schon bisher, doch nun steht ein deutlich größeres Sortiment an Wurst- und Schinkenspezialitäten aus handwerklicher Produktion für die Kunden zur Verfügung. Zudem wird es eine Auswahl an frischem Schweine- und abgelagertem Rindfleisch aus eigener Schlachtung geben. Grillsachen werden ebenfalls im Angebot sein.

Fachkräfte gefragt

Es habe auch eine Anfrage gegeben, ob er die Metzgerei in der Schramberger Straße betreiben wolle, sagt Christof Hils. Allerdings hätten die bisherigen drei Fachkräfte dafür nicht ausgereicht. "Wir hätten Verstärkungen gebraucht", so Hils. Fachkräfte seien aber immer schwieriger zu finden, weshalb diese Option wegfiel.

Die erweiterte Kooperation mit Edeka Hammer hingegen passt wie die Faust aufs Auge. "Wir sind bereits mit Produkten vertreten, das Know-How der Mitarbeiter ist da", freut sich Hils. So könne eine umfangreiche Nahversorgung an frischen Fleisch- und Wurstspezialitäten aus der Region gewährleistet werden.

Auch Christina und Stefan Öttle freuen sich auf die erweiterte Zusammenarbeit: "So können wir mehr abdecken", sagt Christina Öttle. Es könne Synergieeffekte geben, sodass Kunden Hils-Wurst und eben auch noch andere Dinge einkaufen könnten, betont Stefan Öttle.

Ein Wermutstropfen

Ein Wermutstropfen: Offenen Fisch wird es künftig keinen mehr geben. Der Platz wurde benötigt, um mehr Raum für die Fleischwaren zu schaffen. Zwei Meter extra stehen so zur Verfügung. SB-Fisch und Fisch auf Bestellung werde es aber weiterhin geben, versichert Stefan Öttle.

Zudem wolle man Ansprechpartner für Vereine sein, um diese bei Festen beliefern zu können. Auch Sonderwünsche beim Fleisch könnten bestellt werden.

Das Personal bei Edeka Hammer hat den neuen Aufgaben sofort zugestimmt und wurde entsprechend geschult. Zudem gibt es bereits zwei Fleischfachverkäuferinnen im Team.

Das gesamte Metzger Hils-Team freue sich, dass die vielen täglich frisch produzierten Qualitätsprodukte nun auch in diesem Umfang in Hardt angeboten werden könnten. Das Team würde sich freuen, wenn das vielfach entgegen gebrachte Vertrauen in den anderen Verkaufsstellen nun auch in Hardt erwidert werde.

Übrigens: Das Fleisch stammt von Landwirten aus Sulzbach, Dunningen, Villingendorf und Fluorn-Winzeln. Das Schlachthaus steht im Brambach bei Sulgen. Das gewähre kurze, stressfreie Anfahrten für die Tiere und vor allem sehr kurze Wege für den Produkt- und Verkaufskreislauf. Das sei in der heutigen Zeit besonders wichtig, so Hils.