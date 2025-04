Aus neun mach eins: Die Gebietsreform in Baden-Württemberg führte dazu, dass sich die bisher eigenständigen Gemeinden Altensteigdorf, Berneck, Garrweiler, Hornberg, Spielberg, Überberg, Walddorf und Wart zur Gesamtstadt Altensteig zusammenschlossen.

Gefeiert wird das 50-jährige Bestehen am Sonntag, 6. April, mit einer Vielzahl an Veranstaltungen. Im Rathaus der Kernstadt finden Aktionen statt, auf dem Vorplatz wird musiziert, gesungen und getanzt und die Einzelhandelsgeschäfte sind geöffnet.

Das Rahmenprogramm beginnt um 11.30 Uhr mit dem „Anschießen“ der Böllerfreunde Berneck auf dem Schlossberg. Weiter geht es mit beschwingter Musik der Stadtkapelle Altensteig und dem Chor der Markgrafenschule.

Reisepass für Kuscheltiere

Um 13 Uhr hält Bürgermeister Gerhard Feeß ein Grußwort. Die Altensteiger Gemeinderäte und die Ortsvorsteher der Stadtteile wirken dabei mit. Das Rahmenprogramm wird um 13.20 Uhr mit zahlreichen musikalischen Darbietungen fortgesetzt. In der Fotobox des Rathauses kann man sich mit Verkleidungsmöglichkeit ablichten und einen Reisepass für Kuscheltiere ausstellen lassen, Einsicht in das Goldene Buch der Stadt und in das Büro des Bürgermeisters nehmen, die Ausstellung über vergangene Hochwasser in Altensteig anschauen sowie sich über Betreuungseinrichtungen und Ausbildungsmöglichkeiten informieren. Die Stadtbibliothek lädt im Rathaus zum Bücherflohmarkt ein. Von 13 bis 17 Uhr zieht Klausi Klücklich auf dem Marktplatz und an verschiedenen Plätzen der Post- und Rosenstraße eine spektakuläre Seifenblasenshow ab. Um 14.30 Uhr startet eine öffentlichen Stadtführung mit Dieter Kindermann.

Bewirtung und Aktionen

n zahlreichen Ständen und Pavillons auf dem Marktplatz werden die Besucher von Ortsverwaltungen und Vereinen der Stadtteile bewirtet und zu Aktionen animiert. Die Palette reicht vom Handsägen bis zum Kistenstapeln, vom Gewinnspiel bis zum Drehen am Glücksrad, vom Bemalen von T-Shirts bis zum Dosenwerfen und Torwandschießen.

Am Jubiläumstag sind die Altensteiger Fachgeschäfte von 12 bis 17 Uhr geöffnet. Sport- und Schuhe Wenz öffnet seine Sportbar, Thomys Genusslädle bietet kostenlose Teeproben an und Elektro Gauss unterschiedliche Kaffeespezialitäten. Das Modehaus Seeger hat seine Damenabteilung komplett neu gestaltet, EP:Braun führt aus Anlass seines 15-jährigen Bestehens eine Verlosung durch und bei Dengler gibt es Kaffeespezialitäten und Kuchen, um nur einige Angebote zu nennen. Nicht zu vergessen das 100-jährige Bestehen von Foto Drogerie Schlumberger mit besonderen Jubiläumsaktionen.

Das Freudenstädter Kurbähnle fährt in regelmäßigen Abständen zwischen dem Oberen Tal und der Bahnhofstraße hin und her und hält unterwegs öfter zum Ein- und Aussteigen an.