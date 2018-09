Anzeige Großes Bahnhofsfest

Im Bahnhof selbst ist im Rahmen einer Schwarzwaldbahn-Ausstellung ein kleines Kino eingerichtet, in dem ohne Unterbrechung unter anderem Führerstandmitfahrten auf der Schwarzwaldbahn und weitere Bahn-Präsentationen zu sehen sind.

Der Bahnhof Triberg ist auch Ausgangspunkt für den Schwarzwaldbahn-Erlebnispfad. Am Sonntag, 16. September, wird eine geführte Wanderung entlang des Pfades mit Wander- und Bahn-Experten angeboten. Abmarsch ist um 11.30 Uhr am Signal auf dem Bahnhofsvorplatz. Direkt am Bahnhofsvorplatz starten auch die moderierten Stadtrundfahrt im Minizug "Wasserfall-Express". Dabei werden die Fahrgäste zu den schönsten Ausflugszielen in der Triberger Innenstadt gefahren. Abfahrt ist immer zur vollen Stunde.

Auf dem Bahnhofsvorplatz wird bewirtet, auch für musikalische Unterhaltung ist gesorgt. Es gibt außerdem eine Miniatur-Dampfbahn zum Mitfahren für Kinder. Darüber hinaus sind im Bahnhofsbereich sowie entlang der Bahnhofsstraße mehrere bemalte LKWs ausgestellt. Als weitere Besonderheit fertigt der Deutsche Meister im Kettensägen, Werner Brohammer, mehrere Skulpturen aus Holzstämmen. Die Vorführungen dauern jeweils 20 Minuten und finden am Samstag um 14.30 Uhr sowie am Sonntag um 13.30 und 15.30 Uhr statt.