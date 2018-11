Anzeige Großes Angebot auf rund 350 Quadratmetern

"Wir konnten durch die Umgestaltung und Neuordnung nun auch die exklusiven Sport-2000-Eigenmarken North Bend und High Colorado ins Sortiment mit aufnehmen, ergänzend auch die Outdoor-Trendmarke Almgwand", so Christoph Faißt. Heimatverbundenheit zeigt sich in einem großen Panoramabild von Mitteltal und der Dekoration mit Hirschgeweihen, die den Verkaufsraum zieren.

"Unser Angebot reicht von Outdoor- und Wintersportartikeln fast aller bekannten Markenhersteller wie Odlo, Vaude, Schöffel, Löffler, Lowa, Meindl, Salomon, Leki und Deuter über Bademode, die ganzjährig im Sortiment geführt wird, bis hin zur Running- und Fitnessabteilung mit den Marken Nike, Asics, Brooks und Adidas; Canyon und York speziell für die Damen und Schneider-Sport für die Herren", so der Inhaber.

Damit auch jeder Kunde, egal welchen Alters und welcher Statur, fündig wird, bietet das Sportfachgeschäft Kleidergrößen von 34 bis 52 bei den Damen und 46 bis 66 bei den Herren an. Auch Kurz- und Langgrößen gehören zum Angebot. Den Anspruch an ein modernes Sportfachgeschäft in Sachen Optik erfüllt auch die Farbauswahl. Helle Farben in Verbindung mit Holzoptik schaffen einen Bezug zum Schwarzwald und spiegeln die Naturverbundenheit wider.

Service für Skifahrer

Servicewünsche von Skifahrern können in dem Fachgeschäft schnell umgesetzt werden. Im Alpinbereich sind auch spezielle Schuh- und Sohlenanpassungen möglich. Ob der richtige Schliff für die Ski, das Einstellen der Bindungen oder das perfekte Skioutfit – all das bietet Sport Faisst im neuen, modernen Ambiente. Namhafte Firmen führt Sport Faisst im Alpin- und Nordic­bereich; unter anderem Fischer, Head, Leki und Salomon. Für die Schuhanprobe im Skikeller wurde eine alte Kinobank restauriert, dort können die Kunden auf den Klappsitzen Platz nehmen. "Es ist größer, schöner und moderner geworden, das war unser Ziel", freut sich Christoph Faißt. "Wichtig ist, dass sich der Kunde wohlfühlt. Das Ambiente muss stimmen, denn das Einkaufsverhalten hat sich verändert", stellt der Geschäftsinhaber fest. Ein großer Dank geht an die örtlichen Handwerker. Diese hätten wie gewohnt sehr gute Arbeit bei der Sanierung von Dach und Terrasse und den weiteren Arbeiten abgeliefert, so Faißt. Die Bauzeit dauerte rund acht Wochen. Nun könne der Winter kommen, denn Sport Faisst sieht sich bestens gerüstet für die kalte Jahreszeit.

Mit einem Wachsabend am Freitag, 23. November, ab 18 Uhr im Skikeller des Sportfachgeschäfts in Zusammenarbeit mit dem SV Mitteltal-Obertal und dem Wachsexperten Eddi König von der Firma Toko wird der Winter schon mal eingeläutet. Um Anmeldung wird gebeten.