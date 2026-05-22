Anzeige: Großer Pfingstmarkt in der Ortsmitte Leinstettens

Am Pfingstmontag, 25. Mai, gibt es in der Leinstetter Ortsmitte zum Pfingstmarkt viel zu erleben und zu entdecken. Der Markt hat eine lange Tradition.
Seit dem Jahr 1792, in dem Graf von Sponek dem Dorf Leinstetten das Marktrecht gewährte, gehört der Pfingstmarkt im Ort zu den wichtigsten Ereignissen im Jahresablauf. Schon am Samstag vor dem Pfingstmontag – dem Markttag – bereiten sich die Vereine und Marktbeschicker mit dem Aufbau im Bereich der Dorfmitte und beim Bürgerhaus auf den traditionellen Markt vor.