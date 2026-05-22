Anzeige: Großer Pfingstmarkt in der Ortsmitte Leinstettens

Am Pfingstmontag, 25. Mai, gibt es in der Leinstetter Ortsmitte zum Pfingstmarkt viel zu erleben und zu entdecken. Der Markt hat eine lange Tradition.

Seit dem Jahr 1792, in dem Graf von Sponek dem Dorf Leinstetten das Marktrecht gewährte, gehört der Pfingstmarkt im Ort zu den wichtigsten Ereignissen im Jahresablauf. Schon am Samstag vor dem Pfingstmontag – dem Markttag – bereiten sich die Vereine und Marktbeschicker mit dem Aufbau im Bereich der Dorfmitte und beim Bürgerhaus auf den traditionellen Markt vor.

Kunsthandwerk Seit der Einweihung des Bürgerhauses im Jahr 2022 können nun viele Kunsthandwerker ihre Waren dort präsentieren; zum Beispiel Keramik, Selbstgenähtes, Schmuck und vieles mehr. Weiter konzentriert sich der Markt entlang der Glatt in der Marx-von-Bubenhofen-Straße, im Dorfzentrum und beim alten Rathaus. Zur Freude vieler Besucher befindet sich am Markttag in der Marx-von-Bubenhofer-Straße ein Flohmarkt. Hier gibt es immer wieder tolle Schnäppchen zu finden und auch zu kaufen.

Großes Marktangebot

Zum Pfingstmarkt selbst gehören natürlich viele Marktstände mit Leckereien wie gebrannte Mandeln und Waffeln. Auch Haushaltsartikel aller Art werden angeboten, Bekleidung, die Stände mit Wurstwaren und Honig. Es ist auch ein Gärtner mit Blumen und Setzlingen vor Ort.

Vereine bieten Leckeres

Viele Vereine bieten – wie jedes Jahr – Essen und Getränke an. Ob im Bürgerhaus, bei der Feuerwehr und im Ortskern, überall gibt es etwas Leckeres zu essen und zu trinken.

Neu hinzu kommt in diesem Jahr ein Stand des Restaurants „Waldkauz“ aus Dornhan mit Spezialitäten vom Wild.

Hüpfburg und Karussell

Für die Kinder gibt es viele Überraschungen, Hüpfburg, ein Karussell sowie den Spielplatz beim Bürgerhaus. Überall können die Kinder nach Herzenslust spielen und toben.

Eine besondere Attraktion sind die Floßfahrten auf der Glatt. Foto: Ursula Gukelberger

Auf dem Floß auf der Glatt unterwegs

Besonders spannend für Groß und Klein ist die Möglichkeit, Fahrten mit dem Floß auf der Glatt zu unternehmen.

Die Angebote für Bücherwürmer und Leseratten

Für Bücherwürmer und Leser gibt es im Eingang des alten Rathauses eine Bücherecke zum Stöbern, zum Tauschen und zum Mitnehmen.

Leinstetten als besonderes Erlebnis

Die Ortsverwaltung und die Vereine laden sehr herzlich zu diesem schönen Markt ein und hoffen, dass das Wetter mitspielt und dass für viele Menschen das Ziel – der Pfingstmark in Leinstetten – ein besonderes Erlebnis wird.