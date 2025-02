Die Narrenzunft Schlossbergturm Albstadt-Ebingen 1985 ist Heimat für rund 300 aktive und passive Mitglieder aus Albstadt und der Umgebung.

„Wir leben den Brauchtum der Fasnet das ganze Jahr aus“, betont Ralph Simmack, der stellvertretende Vorsitzende. „Wir veranstalten mehrere Veranstaltungen wie Fasneteröffnung, Fasnetsumzug, Rathaussturm am Schmodo und Fasnetsbeerdigung in der Ebinger Innenstadt.“ Auch gehöre jedes Jahr ein Zunftball und eine Kinderfasnet in der Festhalle Ebingen zu den traditionellen Brauchtumsveranstaltungen. „Allgemein schreiben wir uns eine gute Kinder- und Jugendarbeit auf die Fahne.“ Zur fünften Jahreszeit ist die Narrenzunft überall im Umkreis bei Abendveranstaltungen, Fasnetsumzügen, auf Guggentreffen und Ringveranstaltungen ein gerngesehener Gast. Aber auch außerhalb der närrischen Zeit, ist im Verein einiges geboten. „Regelmäßige Ausflüge, Vereinswochenenden, Bastelmittage, Weihnachtsfeiern, Helferfeste und noch vieles mehr gehören zu unserem Vereinsleben dazu“, so Simmack.

Der Verein besteht aus drei Gruppen. Die Schlossbergtürme, die Schlossberghexen mit ihrem Teufel und die Hannäbler Gugga. Mit über 200 aktiven und passiven Mitgliedern ist die Schlossberghexe die größte Gruppe in Zunft. Sie sind bekannt für ihren fantastischen Hexentanz und dessen tolle akrobatische Vorführungen. Geführt wird die Hexengruppe von deren Hexenrat und dem Schlossbergteufel, der als Einzelfigur auftritt.

Großes Festwochenende vom 14. bis 16. Februar

Ihr 40-jähriges Bestehen feiern die Ebinger mit einem dreitägigen Fasnetswochenende in der Ebinger Innenstadt. Start ist am Freitag, 14. Februar, um 19 Uhr mit dem Nachtumzug durch die Innenstadt mit anschließender Fasnetsparty in der Ebinger Festhalle. Am Samstag, 15. Februar, ist um 12 Uhr Kinderfasnet in der Ebinger Festhalle angesagt, an gleichem Ort findet ab 19 Uhr der Jubiläumsabend statt. Am Sonntag, 16. Februar, startet schließlich um 13.30 Uhr der große Jubiläumsumzug durch die Ebinger Innenstadt. Anschließend findet eine Fasnetsparty in der Festhalle statt. fde