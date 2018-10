Anzeige Großer Geburtstag mit vielen Freunden

Die Musiker aus Böhringen und den umliegenden Ortschaften sind in weitem Umkreis bekannt. Jedes Jahr steht eine größere Fasnetstour an. Diese führte die "Flegga Bätscher" schon nach Berlin und Mainz, ebenso in die Schweiz.

Am Freitag, 9. November, und Samstag, 10. November, feiert die Musikgruppe ihren 20. Geburtstag. Die Jubiläumsparty startet am Freitagabend mit der Liveshow des aus Funk und Fernsehen bekannten Oliver Gimber: "Witz vom Olli" heißt es ab 20 Uhr in der Schlichemtalhalle. Karten zum Vorverkaufspreis von 23,50 Euro gibt es unter der Ticket-Hotline 0160/98 41 90 13 oder unter tickets @guggamusik.de oder bei allen Musikern.

Lumpenkapelle und Hexenbusters haben Kommen zugesagt