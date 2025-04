Großer Andrang beim Henkel-Frühlingsfest in Unterbränd

1 Auch viele Jugendliche gaben im Auto-Simulator, wo die Rennstrecke von Monza nachgestellt wurde, ordentlich Gas. Foto: Hans Herrmann

Bei Henkel Reisen und dem Autohaus Henkel herrschte zum Frühlingsfest in Unterbränd beste Stimmung. Besucher und Gastgeber waren rundum zufrieden.









Es war ein rundum gelungener Tag, waren sich alle Besucher sowie die Vertreter vom Autohaus Henkel und Henkel Reisen in ihrem Resümee über das Frühlingsfest anfangs April einig. Was der verschworene Familienbetrieb auf die Beine stellte, war einfach spitze und die Besucher strömten in Scharen herbei.