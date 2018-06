Anzeige Große Party mit Musik

In weitem Umfeld der Region ist das Dorffest der Gemeinde Thanheim bekannt, das an diesem Wochenende stattfindet. Es bietet den Besuchern aus nah und fern eine große Anzahl an Attraktionen, die allesamt zur Unterhaltung und zum Verweilen einladen.

Am Samstag, 23. Juni, starten die Festlichkeiten ab 18 Uhr mit dem bunten Abend der Musikkapelle Thanheim, wozu zunächst die WM-Übertragung Deutschland-Schweden ab 20 Uhr ansteht.

Danach ist Partytime mit der Band "Old Soccer Rocker", die mit "Oldies but Goldies" richtig einzuheizen weiß. Barbetrieb ist angesagt und außerdem gibt es einen Weinstand. Der zweite Festtag, der Sonntag, 24. Juni, beginnt ab 10.30 Uhr mit der Einfahrt von weit über 200 Traktoren, Oldies und Zweirädern.