Anzeige Große Party mit Freibier und Gaudiolympiade

Ein neuer wichtiger Teil der Musikerkirbe in Stetten ist die "Dirndl-Party" am Freitagabend, 19. Oktober, ab 19 Uhr. Der Name ist an diesem Abend Programm, sodass es wünschenswert ist, Dirndl und Trachtengewänder anzuziehen. Die Saalöffnung am Freitag ist um 19 Uhr. Von Beginn an spielt auch der Musikverein Zimmern zur Unterhaltung. Der Fassanstich erfolgt um 20 Uhr mit Freibier und um 20.30 Uhr übernimmt die Oktoberf estband "Die Lausbuba" die musikalische Unterhaltung zur "Dirndl-Party". Eine Heurigenbar mit Biergarten ist eingerichtet mit den entsprechenden Getränken.

Später gibt es dann eine Gaudiolympiade für Gruppen mit Nagelbalken, Sägen, "5-Mann/Frau-a-Maß". Eintrittskarten gibt es an der Abendkasse zu sieben Euro pro Person. Voranmeldung ist für Gruppen mit acht Personen oder mehr per Mail info@musikvereinstetten.de bis zum 18. Oktober möglich. Für vorangemeldete Gruppen werden die Eintrittskarten an der Abendkasse bis 20 Uhr hinterlegt und der Eintritt für die angemeldete Gruppe ist frei. Der Musikverein Stetten freut sich über möglichst viele Dirndl- und Trachten- und Lederhosenträger.

Den zweiten Teil der Musikerkirbe bildet dann am Samstag, 20. Oktober, ein Theaterabend mit den Laienschauspielern des Musikvereins mit dem Mundarttheaterstück "Iber d’Zong gschtolpred". Die Saalöffnung ist um 19 Uhr, Spielbeginn um 20 Uhr in der Turn- und Festhalle in Stetten.