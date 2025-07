Getränke Traub eröffnet einen neuen Markt am ehemaligen BayWa-Gelände in Altensteig. Ein Einblick, worauf sich die Kunden freuen können.

Der Getränkehändler Traub hat ein neues Zuhause in Altensteig. Am 9. Juli eröffnet der neue Abholmarkt am ehemaligen BayWa-Gelände in der Bahnhofstraße. Geschäftsführer Siegfried Traub verspricht einen bunt gefüllten Tag voller Mitmachaktionen und Angeboten.

Mehr als 200 verschiedene Sorten Bier

Der neue Standort ist deutlich größer. „Für unser riesiges Getränkesortiment kommt jede zusätzliche Fläche gelegen“, so Siegfried Traub. Das Angebot kann sich wirklich sehen lassen: Mehr als 200 unterschiedliche Biersorten – auch aus dem Ausland – hat Traub im Angebot, hinzu kommen etliche Weine, nicht nur aus Baden und Württemberg, sondern auch Italien, Spanien und Frankreich. Wer es herber mag, kann zu den 60 verschiedenen Whiskey- oder den 30 Ginsorten greifen. Gelagert wird das alles auf dem riesigen Gelände im Altensteiger Turmfeld: Auf knapp 4000 Quadratmeter Fläche stehen 2000 Europaletten mit Getränken bereit, die an die Kunden in der Umgebung und an die fünf Märkte geliefert werden. Das Besondere am neuen Standort, und das betont Traub immer wieder, ist das erweiterte Sortiment, zusätzlich zu den Getränke. „Wir haben die Chance genutzt, einen Großteil der BayWa-Artikel weiterzuführen“ erklärt er.

Großteil der BayWa-Artikel im Sortiment

Was können die Verbraucher neben dem breiten Getränkesortiment also noch erwerben? Da wären zum Beispiel Futtermittel – insbesondere Tiernahrung –, aber auch Erde, Pflanzenschutzmittel, Holzkohlepellets, diverse Haushaltsartikel oder auch alles rund ums Hobbyfarming.

Öle, Mehl, Nudeln, Gewürze, all das komme auch noch on top, so Traub. Außerdem wurde das Lohnsaftkontingent von der BayWa übernommen.

Obstannahme im Herbst auch am neuen Standort

Die Kunden können also ihr Saftkontingent weiterhin bei Getränke Traub eintauschen. Auch die Obstannahme im Herbst wird am Standort in Altensteig stattfinden. 2001 haben Siegfried Traub und seine Frau den Getränkehandel in Pfalzgrafenweiler übernommen. Heute zählt das Unternehmen stolze 30 Mitarbeiter. Die Abholmärkte seien dabei nur ein Standbein von vielen.

Auslieferung an Kunden in der Region

„Wir beliefern die Gastronomie, Firmen, Kantinen und die Kunden über den Heimdienst.“ Die Auslieferungstouren gehen bis Freudenstadt, Oberkollwangen, Nagold, Rottenburg und Horb. Traub sieht sich als klassischen Getränkehändler: „Wir sind allround unterwegs mit allem, was mit Getränken zu tun hat.“