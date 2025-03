Anzeige: Große Fahrradschau beim Fahrrad Center Leicht zum Frühjahrsauftakt

Mit dem bevorstehenden Frühling beginnt auch die Fahrradsaison. Passend dazu lädt Fahrrad Leicht in Vöhringen am Samstag und Sonntag, 29. und 30. März, zur großen Frühjahrsschau ein. Es gibt zahlreiche Sonderangebote und Rabatte sowie am Samstag die beliebte Gebrauchtfahrrad-Börse.

Radfahren liegt absolut im Trend, nicht zuletzt auch Dank der E-Bike-Technologie, die viele Vorzüge hat und damit das Rad für viele Menschen wieder interessant gemacht hat. Das E-Bike erhöht die eigene Reichweite, weil es dabei hilft, Kräfte zu schonen. Das ermuntert viele Menschen, sich doch wieder in den Sattel zu schwingen.

Vielfältige Bedürfnisse, vielfältige Angebote an Fahrrädern

So vielfältig wie die Bedürfnisse der Kunden ist auch das Angebot an Fahrrädern, weiß Simon Leicht, Inhaber des Fahrrad Centers Leicht in Vöhringen. Und so laden Simon Leicht und sein Team – passend zum Frühlingsanfang – zur großen Frühjahrsschau am Wochenende 29. und 30. März ein, bei der sich Fahrradliebhaber und alle, die es noch werden möchten, auf die Saison einstimmen und die neuesten Trends und Technologien der Branche entdecken können.

Vom Kinderrad bis zum Mountainbike

Interessierte haben die Möglichkeit, aus dem breiten Sortiment an Kinder- und Jugendrädern, an Mountainbikes, City- und Trekkingrädern und E-Bikes das Richtige und Passende auszuwählen.

Zudem gibt es auch eine ganze Reihe an Innovationen zu entdecken. Neben den Bio-Bikes – das sind Fahrräder ohne Motorunterstützung – liegt ein großer Schwerpunkt auf den E-Bikes.

Mehr als 1500 Modelle

Das Fahrrad Center Leicht verspricht eine Auswahl aus mehr als 1500 Fahrrädern und E-Bikes auf einer Ausstellungsfläche von 1200 Quadratmetern. Darüber hinaus bietet Leicht hochwertiges Zubehör vom Sattel bis zum Fahrradschloss, von Fahrradhelm bis zu Radhandschuhen.

Expertise des Leicht-Teams steht bereit

Die Frühjahrsschau bietet zudem die Gelegenheit, die Expertise des Teams zu nutzen und sich umfassend beraten zu lassen.

Der Samstag steht wieder im Zeichen der allseits beliebten Gebrauchtfahrrad-Börse. Hier haben Besucher die Möglichkeit, gebrauchte Fahrräder zu kaufen oder selber gegen eine kleine einmalige Gebühr (fünf bis zehn Euro) zum Verkauf anzubieten.

Am Sonntag gibts Leckeres vom Imbiss-Wagen.

Die Frühjahrsschau sollten sich Fahrradliebhaber und alle, die es noch werden wollen, jedenfalls nicht entgehen lassen.