Anzeige Größte Leistungsschau in Vereinsgeschichte

Insgesamt 47 Unternehmen sowie 20 Vereine beteiligten sich an der Präsentation des gewerblichen sowie freizeitlichen Spektrums, also Leben und Arbeiten in der Gäugemeinde.

Ein mehr als abwechslungsreiches Programm lockte zigtausende Besucher zum Bummel durch das Industriegebiet "Im Unteren Ried" sowie das Gewerbegebiet Industriestraße. "Guck ond staun" war dabei nicht nur der Name der Leistungsschau, sondern vielmehr Programm und zeigte eine hervorragende Zusammenarbeit von Firmen untereinander sowie mit den Vereinen. Unterschiedliche Aktionsbereiche boten Interessierten immer wieder die Kooperation der Akteure und verbanden in harmonischem Einklang die jeweilige Branchenpräsentation, kulinarischen Angebote und Aktionen, Mitmachprogramme oder Vorführungen.

Eine gelungene Leistungsschau, die informativ, unterhaltsam, abwechslungsreich und humorvoll war. Gefördert wurde sie vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg, wie der Verein stolz feststellte. "Es war traumhaft, und alle Vorbereitungen haben sich gelohnt", sagte GHV-Vorsitzender Martin Delago nicht zuletzt ob der Beteiligung der Bevölkerung und dem Verständnis der Anwohner sowie der positiven Resonanz der Mitwirkenden.