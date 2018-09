Anzeige Größte Leistungsschau in der Vereinsgeschichte

Ein Blick in den begleitenden Plan lohnt sich also in jedem Fall. "Von diesen haben wir mehr als 13 000 anfertigen lassen", berichtete Delago von dem Flyer, der die jeweiligen Ausstellungsbereiche sowie kulinarischen Angebote und Aktionen, Mitmachprogramme oder Vorführungen zusammenfasst. Darüber hinaus können darauf die Fahrstrecken des Fun Express sowie des Feuerwehr-Oldtimers inklusive der jeweiligen Haltestellen abgelesen werden.

Die Besucher müssen auch mit einem überdimensionalen Zwillingswagen rechnen. Der GHV hat nämlich just am Veranstaltungssonntag das Ensemble "Kroft" mit seinem Straßen-Act "Blue Baby Blue" zu Gast. Die beiden Rotznasen sind in humorvoller Weise auf der Suche nach neuen Adoptiveltern. Die Leistungsschau verspricht informativ, unterhaltsam, abwechslungsreich und humorvoll zu werden. Mit einem Gottesdienst ab 10.30 Uhr bei Fensterbau Jourdan wird die Schau "Guck ond staun" eingeläutet.