Anzeige: GPI zählt zum vierten Mal zu den besten Mittelstandsberatern!

1 Foto: KD Busch / compamedia

Dank seiner ausgeprägten Mittelstandsexpertise hat sich das Nagolder Beratungsunternehmen GPI in einem wissenschaftlichen Auswahlverfahren zum vierten Mal in Folge durchgesetzt und trägt ab sofort wieder das Siegel TOP CONSULTANT. Letzten Freitag fand im Rahmen des Deutschen Mittelstands-Summit die feierliche Preisverleihung statt – inklusive Gratulation durch Bundespräsident a. D. Christian Wulff, der den Wettbewerb als Mentor begleitet. Bereichsleiterin Ulrike Bening und Seniorberater Dimitrios Pamboukis reisten nach Weimar und nahmen die Auszeichnung entgegen.









Link kopiert



Entscheidend für die Auszeichnung mit dem Qualitätssiegel TOP CONSULTANT ist eine kundengerechte, mittelstandsorientierte Beraterleistung. Das Teilnehmerfeld des seit 2010 von compamedia

organisierten Wettbewerbs besteht größtenteils aus Management-, IT- und Personalberatern. Diese Unternehmen stellen sich der Untersuchung durch die wissenschaftliche Leitung des Wettbewerbs: Prof. Dr. Dietmar Fink, Professor für Unternehmensberatung an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, und Bianka Knoblach. Beide leiten die Wissenschaftliche Gesellschaft für Management und Beratung (WGMB) in Bonn. Insgesamt hatten sich dieses Jahr 132 Beratungsunternehmen um das TOP-CONSULTANT-Siegel beworben, 108 waren erfolgreich und dürfen das Siegel ab sofort tragen. „Nur Berater, die von ihren Kunden exzellent bewertet werden, haben eine Chance auf das TOP CONSULTANT-Siegel“, sagt Professor Fink anlässlich der Preisverleihung.