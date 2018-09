Anzeige GPI-Service-Center wird 30

E s ist einer der letzten lauen Sommerabende dieses unfassbaren Sommers: Party-Time im Festzelt des „GPI-Service-Centers“ auf den Nagolder Wolfsberg. Seinen 30. Geburtstag feiert das Unternehmen von Georg Pamboukis an diesem Tag. Und sich selbst auch ein bisschen. Denn die Erfolgsbilanz dieser drei Jahrzehnte ist einzigartig im deutschen Versicherungswesen.

„Top-Innovater“, „Top-Consultant“ - nur zwei der herausragenden Auszeichnung, die GPI (steht eigentlich für: „Georgios Pamboukis Investments“) in der Vergangenheit einsammeln konnte. Innovation von GPI – das sind die ausgefeilten Konzepte zur betrieblichen Altersversorgung (bAV), die das Unternehmen zu einer einzigartigen Marktreife entwickelt hat; gekoppelt mit umfassenden Service-Konzeptionen, die es kleinen und mittelständischen Unternehmen mit minimalsten Aufwand ermöglichen, für ihre Mitarbeiter eigene Angebote zur bAV anbieten zu können. Und GPI als Consultant – das ist die unübertroffene Fähigkeit, diese eigentlich ziemlich komplexen Angebote und Konzepte den Unternehmens-Kunden (und deren Mitarbeitern als eigentliche Nutznießer einer bAV) einfach, klar und präzise erklären zu können; so dass es auch wirklich jeder versteht.

Ein Ideal im Vertrieb: der sogenannte „Elevator-Pitch“ - ein präziser, prägnanter Satz, der eine Idee, ein Produkt, ein Konzept allgemein verständlich zusammenfasst; als würde man seinem Nachbarn im Aufzug zwischen zwei Etagen erklären wollen, was man anzubieten hätte. Georg Pamboukis hat das Angebot-Portfolio seines Unternehmens auf diese Weise einmal so beschrieben – erzählt er in seiner Festrede: „Ich sichere den Mitarbeitern unserer Kunden Brot und Wohnung im Alter!“ Genau das leistet die betriebliche Altersversorgung. Und genau deshalb konnte das GPI-Service-Center in drei Jahrzehnten über 400 Kunden-Projekte realisieren für Unternehmen von fünf bis 5000 Mitarbeitern; darunter zahlreiche Weltmarktführer und „Hidden Champions“ der unterschiedlichsten Branchen. Die große Kunst: „95 Prozent unseres Geschäfts ist die Auseinandersetzung mit Rechtsthemen; das müssen wir so erklären können, das die Menschen sie auch wirklich nachvollziehen und verstehen können.“