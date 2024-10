Anzeige: Gospelchor feiert 25-jähriges Bestehen

Das Jubiläumskonzert in der Bisinger Christuskirche steht am Samstag, 19. Oktober, auf dem Programm.

Mit dem Ziel, Werte wie Frieden, Gerechtigkeit und die Verkündigung der befreienden Botschaft des Evangeliums sowie deren glaubhafte und lebendige Art zu vermitteln, hat sich durch die Initiatorin Heidrun Hirschbach vor 25 Jahren der Bisinger Gospelchor der evangelischen Kirchengemeinde gegründet. In Chorleiter Jörg Sommer hatte sie damals einen Vollblutmusiker gefunden, der diese Ziele umzusetzen wusste und letztlich den Chor zu dem gemacht hat, was er heute ist.

Dieses Jubiläum wird am morgigen Samstag, 19. Oktober, ab 19 Uhr mit einem Konzert in der Christuskirche gefeiert. Seit nun einem Vierteljahrhundert verkünden die etwa 30 Gospelsänger mit beeindruckender Musik und Gesang die frohe Botschaft. Und dieser Auftrag wird nicht nur bei Gottesdiensten, sondern auch an kirchlichen Feiertagen wie auch bei nationalen und internationalen Konzerten gelebt.

Lesen Sie auch

20 Titel werden vorgetragen

Die Gesamtleitung bei dem Konzert obliegt dem bewährten Chorleiter Jörg Sommer. Nahezu 20 Titel – die ersten fünf stammen aus der Feder von dem Ehepaar Jörg und Michaela Sommer – werden vom gemischten Chor stil- und klangvoll vorgetragen. Weitere vier Titel – Shadowland (aus dem Musical König der Löwen), Helele Mama, Iyo mamawe und Ukuthula stehen in Bezug auf Afrika – werden in der A-capella-Version respektive nur mit Trommelbegleitung dargeboten. Das folgende Musikwerk „Stand up“ – Titelsong aus dem Film „Harriet“- handelt von der Freiheitskämpferin Harriet Tubman und ist die Überleitung zu den afroamerikanischen Spirituals (Good News & I opened my mouth), welche in der Zeit der Sklaverei entstanden sind. Vier weitere Eigenkompositionen von Jörg Sommer bereichern dieses Konzert.

Die Bandbegleitung Maja besteht aus folgenden Musikern: E-Bass: Andreas Reif; Saxofon/Percussion: Matti Münch; Cajon-Set: Adrian Dehner und Jörg Sommer am Klavier. Der Eintritt ist frei; Spenden sind erwünscht.