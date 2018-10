Anzeige "Gospel trifft Austropop"

Mit "Austropop" beschreitet der Liederkranz-Chor "Come Together" – zusammen mit seinem österreichischen Dirigenten Thomas Scheiflinger – neue Pfade. "Austropop" steht für Popmusik aus Österreich, für alpenländischen Schlager und Alpenrock. Reinhard Fendrich, Andreas Gabalier oder Hubert von Goisern gehören zu den Protagonisten. Gleichwohl wird sich auch "Come Together" am Samstag treu bleiben und die Hälfte seines Auftritts dem Gospel widmen, um die gute Nachricht in Form von christlicher Musik zu verkünden. "Wir freuen uns auf eine volle Stadthalle und werden alles geben", unterstreicht Monika Fiedler und freut sich schon auf das "super Programm".