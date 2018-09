Anzeige Göllsdorf lockt mit Geistern und Gaudi

Kirchliche und weltliche Bräuche werden am Sonntag, 7 Oktober, miteinander verbunden. Der ökumenische Gottesdienst ab 9.30 Uhr in der Franz-Xaver-Kirche wird von der Jugendkantorei und dem Handharmonikaclub Göllsdorf mitgestaltet. Im Festzelt spielen ab 11 Uhr die Eschachtal-Musikanten zum Frühschoppen auf.

Der zweite große Höhepunkt der Saukirbe – der traditionelle Kirbe-Festzug – startet um 14 Uhr. Dann ziehen die Teilnehmer mit ihren liebevoll geschmückten Wägele durch die Straßen. Die Gefährte zeigen das bäuerliche Leben in seinen jahreszeitlichen Abläufen, die alten Handwerksberufe, die Bräuche des Dorfes und Episoden der "schönen alten Zeit" in Miniaturform. Die fünf am Umzug beteiligten Musikkapellen spielen den eigens dafür von Otto Sauter komponierten Saukirbemarsch. Der Text stammt aus der Feder Egon Rieble. Nach dem Umzug sorgen der Musikverein Frohsinn Rottweil-Altstadt und die Musikkapellen Neukirch und Zepfenhan für angenehme Unterhaltung im Festzelt. Gegen 17 Uhr werden dann die Hauptpreise der Tombola, traditionsgemäß auch ein schlachtreifes Schwein und ein Hammel, im Zelt verlost. Die übrigen Preise werden anschließend in der Mehrzweckhalle gezogen und können nach der Saukirbe bei der Ortschaftsverwaltung abgeholt werden. Zur Unterhaltung und zum Ausklang am Sonntagabend unterhält der Musikverein Göllsdorf die Gäste.

Am Montag, 8 Oktober, wird von 14 Uhr an traditionsgemäß der Kirbe-Festzug wiederholt. Anschließend gibt es im Festzelt einen Kindernachmittag, gestaltet von Schule und Kindergarten. Im Anschluss unterhält die Hobbygruppe des Handharmonikaclubs Göllsdorf die Gäste. Mit einem Handwerkervesper nähert sich das Fest seinem Ende. Ab 17 Uhr sorgen die Eschachtal-Musikanten dafür, dass sich die Gäste noch möglichst lange wohlfühlen können.