Anzeige Glücksfee tritt heute in Aktion

Lederwaren Hügel Endlich Schluss mit Löchern im Taschenfutter und Kratzern auf dem Handydisplay. Das dachte sich Karin Huonker, als sie auf der Messe das praktische und minimalistische Schlüsseletui des holländischen Unternehmens Orbitkey entdeckte und für ihre Kunden bei Lederwaren Hügel nach Rottweil mitnahm. Tatsächlich verhüllt das schmale Etui mit seiner Schlaufe auf elegante Weise seinen teils harten und kantigen Inhalt. Aus dem sperrigen Schlüsselbund wird ein Handschmeichler. Bis zu sieben Schlüssel lassen sich im Orbitkey verstecken. Passende USB-Sticks, wahlweise mit acht oder 32 Gigabyte Ladekapazität, oder ein praktisches Multitool lassen sich zusätzlich erwerben. Sie machen aus dem einfachen Schlüsselanhänger einen Alltagsbegleiter. Schluss auch mit abgebrochenen Fingernägeln beim Wechseln der Schlüssel. Der Schlüsselanhänger wird von einer mattsilbern glänzenden Edelstahlschraube zusammengehalten. Diese lässt sich problemlos mit einem kleinen Geldstück öffnen. Orbitkey hat sich auf die unterschiedlichsten modischen Vorlieben eingestellt. Der Schlüsselanhänger ist in Leder, Stoff oder Silikon in den unterschiedlichsten Farbstellungen erhältlich. "Ein ideales Geschenk für Herren wie für die Damen", findet Karin Huonker.

Bunte Truhe Sportlich-schick und mit dem gewissen Etwas, so lässt sich Bettina Baumanns Sortiment an Hosen, Oberteilen, Jacken, Kleidern und Accessoires am ehesten beschreiben. Jetzt hat die Inhaberin der Bunten Truhe auch jüngere Damen richtig in den Blick genommen. Im kürzlich renovierten Laden am Schwarzen Tor präsentiert sie neben Frieda & Freddies auch das Modelabel Ichi. "Wer der Young Fashion entwachsen ist, wird bei mir fündig", ist sich Baumann sicher. Die frischen Farben dieses Modewinters bereiten zusätzliches Einkaufsvergnügen. Bei Blusen, Jacken und Co ergänzen Grün-, Blau- und Kupfertöne die winterlichen Basisfarben schwarz, grau und dunkelblau. Ergänzend dazu bietet Baumann ein umfassendes Sortiment an Schals und Mützen von Codello oder Norton. Oder ein Schmuckstück von Lumisha umschmeichelt den Hals. Übrigens, im Advent lohnt der Blick in Schaufenster oder Laden gleich doppelt: Ab 1. Dezember verkürzt Baumann mit einer täglichen Adventsaktion das Warten auf Weihnachten. Intersport Kirsner Die Fußballweltmeisterschaft 2018 in Russland wirft ihre Schatten schon weit voraus. Für echte Fans hat Intersport Kirsner bereits jetzt die passende Bekleidung im Sortiment. "Seit ein paar Tagen bieten wir die WM-Kollektion im Trikotbereich an", erklärt Chris Fast, bei Intersport Kirsner der Fußballfachmann. An der Wand hängen die weißen kurzärmeligen Spielertrikots: für Kinder ab der Größe 128, für Herren in verschiedenen Größen, für Damen leicht tailliert und mit großzügigerem Ausschnitt. Daneben reihen sich die blauen langärmeligen Torwarttrikots ein. Passende Hosen und Stutzen ergänzen das Outfit für den Fußballer. Der kann übrigens bereits jetzt mit dem offiziellen Spielball kicken.

Doch damit nicht genug: Eine Reihe von Fan-Artikeln und die WM-Schuhkollektion seien ebenfalls bestellt, erklärt Fast. Wer darauf nicht warten mag, findet bereits jetzt schon eine große Auswahl an Schuhtypen für Halle oder Rasenplatz.