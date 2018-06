Anzeige Gewölbekeller ist erhalten

Gleichzeitig spricht Christian Schmid von einer "richtig spannenden Zeit". Und die fing schon bei den Abrissarbeiten im September 2016 an, denn der alte Gewölbekeller, einst als Diskothek genutzt, zeigte sich recht hartnäckig – aber er konnte zumindest teilweise erhalten werden. Gestandene Nagolder erinnern sich noch heute an den Waldhornkeller, in dem in den 70er-Jahren auch schon mal Striptease für Furore sorgte.

Handwerker aus Region

Nach den Abbrucharbeiten gaben sich die Handwerker bei dem Großprojekt am Gerichtsplatz quasi die Klinke in die Hand – ein Rädchen griff ins andere. Bei dieser Gelegenheit macht Christian Schmid deutlich, dass er einer der wenigen Bauträger ist, der nicht auf Flachdächer setzt, sondern das klassische Satteldach favorisiert – das sich gerade hier in der Innenstadt besser in die Umgebung einfüge.

Beim Neubau des Wohn- und Geschäftsgebäudes setzte der Bauträger nicht nur der kurzen Wege wegen vor allem auf Handwerker aus der Region, wobei Christian Schmid die gute Zusammenarbeit mit den beteiligten Handwerkern unterstreicht.