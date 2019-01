Anzeige Gewerbetreibende hören Hilferufe vom Schreibtisch

Am 19. Februar wird Effizienzexperte Ingo Enz Interessierte im "Bierkönig" in Althengstett in das Geheimnis der richtigen Organisation einweihen. Beginn ist um 19.15 Uhr. Einmal mehr widmet sich der GHV damit einem Thema, das eine Vielzahl von Gewerbetreibenden umtreibt. "Wir haben uns dazu entschlossen, dieses Seminar öffentlich anzubieten", lädt der Vorsitzende des Gastgebers aber auch Nichtmitglieder ein. Anmeldungen werden über das Formular auf der Homepage des GHV erbeten.

Darüber hinaus kündigt Delago bereits die Hauptversammlung des GHV für den 20. März ab 19.30 Uhr in der Sportgaststätte Neuhengstett an.

Das Vereinsjahr wird indes das Bekenntnis zu den Betrieben in Althengstett prägen, das auch der Einkaufsgutschein unterstreicht. "Außerdem werden wir beim Auszubilden-Speed-Dating vor den Sommerferien mitwirken", stellt Delago in Aussicht.