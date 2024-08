Vielfältig und abwechslungsreich ist das große Programm von 10 bis 17 Uhr, das sich die über 60 Firmen, Gewerbetreibende und Vereine anlässlich der fünften Neuweiler Gewerbeschau einfallen ließen.

Am Sonntag, 8. September, sind alle Interessierten eingeladen, im Gewerbegebiet Neuweiler-Nord außergewöhnliche Attraktionen zu entdecken. Die Gewerbeschau erstreckt sich über die Tulpenstraße, Forchenstraße, Hermann-Löns-Straße, Fichtenstraße, Seegerstraße und den Gewerbepark.

Zum Auftakt findet um 09:00 Uhr ein Festgottesdienst im Zelt (bei der Firma Kern) statt, musikalisch umrahmt vom Posaunenchor Neuweiler.

Familienprogramm und Flohmarkt

Auch und gerade Familien kommen auf ihre Kosten – etwa in der Kinder Spielwelt der „Kinder Turnstiftung Baden-Württemberg“, bei einer Farbschleuder, mit der Turnbeutel gestaltet werden können, bei Hundevorführungen oder bei Tanzauftritten und natürlich beim Mittelalterlichen Markt.

Für den Flohmarkt, der von 10 bis 17 Uhr in der Fichtenstraße stattfindet, können sich noch Verkäufer melden. Es wird keine Standgebühr erhoben. Gewerbetreibende Aussteller sind nicht zugelassen. Anmeldungen nimmt Mireille Heckner per E-Mail an mireille.heckner@gmx.de entgegen. Bitte in der Betreff-Zeile „Flohmarkt 2024“ vermerken. Wer Fragen hat, kann sich ebenfalls an diese E-Mail-Adresse wenden.

Anmeldeschluss für einen Stand auf dem Flohmarkt ist am Freitag, 7. September. Der Aufbau findet am Sonntag, 8. September, ab 7.30 Uhr statt. Die Standlänge kann maximal 5 Meter betragen. Tische müssen selbst mitgebracht werden. Sie können aber auch gegen eine Spende in Höhe von 10 Euro ausgeliehen werden.

Flohmarktbeschicker können ihr Autos in der Nähe zum Verkaufsstand geparkt werden. Die Organisatoren bitten darum, in den Autos innen an der Frontscheibe ein DIN-A4-Blatt mit der Aufschrift „Flohmarkt-Aussteller“ anzubringen. Die Marktleitung vergibt die Standplätze entsprechend der Reihenfolge der Ankünfte der Aussteller. Ein Anmeldeformular muss ausgefüllt und unterschrieben abgegeben werden.

Blick hinter die Kulissen

Der bunte Veranstaltungsreigen lädt ein, einmal einen Blick hinter die Kulissen der einzelnen Firmen und Institutionen zu werfen und so Interessantes und Wissenswertes über die örtlichen Betriebe zu erfahren. Man kann sich am Sonntag, 8. September, also überraschen lassen von einem vielfältigen Angebot der Vereine, die gemeinsam mit den gastgebenden Firmen die Vielfalt vor Ort aufzeigen und die Stärke in der Region Nordschwarzwald vor Augen führen. Einblicke in das künftige Feuerwehrhaus im Gewerbegebiet gibt die Freiwillige Feuerwehr Neuweiler im Rahmen von Führungen durch das Gebäude.

Das neue Feuerwehrhaus befindet sich derzeit im Rohbau - im Rahmen der Gewerbeschau werden Rohbau-Führungen angeboten. Foto: Angela Baum

Axt-Weitwurf und Holzkunst

Keine Wünsche offen lassen die Attraktionen: So gibt es etwa Holzstammsägen, es wartet ein Minitruck Modell des TÜV Süd, eine Hüpfburg wird die Kinder erfreuen. Zudem wartet ein Ballonkünstler darauf, die Kids zu begeistern. Es gibt Holzkunst von „Züffles“, und Axt-Weitwurf der „Black Forest Throwers“ ist sicherlich interessant anzuschauen.

Informationen rund um die Gesundheit

Es wird ein Rollatorparcours geboten, und ein Fitnesstest mit Gewinnspiel wartet ebenso auf die Gäste wie die Demonstration mit einem Alterssimulationsanzug des Kreisseniorenrates Calw. Zudem gibt es im Gesundheitsbereich einen Hörtest mit Gehörschutzberatung und einen Laufband-Schrittzähler. Mehrere Hundevorführungen mit Sprengstoff-Spürhunden sind spektakulär, ebenso wie der „Schwebende Balken“ für Jung und Alt. Auch wartet ein Bagger-Parcours auf die Besucher, ebenso wie ein großer Mittelalterlicher Markt.

Gewinnspiele und Verlosung

Die Firma Kern, die im Rahmen der Gewerbeschau ihr 100-jähriges Bestehen feiert, verlost einen Heißluftballonstart, und die VHS organisiert ein Gewinnspiel zu 700 Jahren Neuweiler. Um 12 Uhr 30 bietet der Schwarzwaldverein einen Tanzauftritt, und um 14 Uhr treten die „Square Miners“ auf. Auch die Hundestaffel des DRK ist vor Ort – zweimal können Interessierte die Hundestaffel an diesem Tag erleben.

Kulinarische Köstlichkeiten

Wer nun vom vielen Schauen, Mitmachen und Hingucken hungrig geworden ist, den erwarten kulinarische Köstlichkeiten aus Küche und Keller. So etwa im großen Festzelt Schnitzel und Kartoffelsalat, Heiße Rote mit Pommes oder Steakwecken. Es gibt einen Hähnchengrillwagen. Der Kindergarten Zwerenberg verkauft Waffeln – ebenso wie die Schule Neuweiler. Wildmaultaschen werden geboten, es gibt Kaffee und Kuchen, und auch Gauwald-Burger und Gauwalder-Kugla am Stecken warten auf alle hungrigen Besucher. Last but not least gibt’s Schau-Mosten und frisch gepressten Apfelsaft der Dorfgemeinschaft Zwerenberg. Parkmöglichkeiten gibt es unter anderem an der Schule Neuweiler.

Die Organisatoren sind überzeugt, dass die fünfte Neuweiler Gewerbeschau, dank des tollen Programms und der Kreativität der über 60 Teilnehmer aus Handwerk, Handel, Gewerbe, Gastronomie und den örtlichen Vereinen, zu einem unvergesslichen Erlebnis für Groß und Klein wird. Die Gemeinde Neuweiler, allen voran Bürgermeister Martin Buchwald, laden alle Interessierten in die Drei-Täler-Gemeinde Neuweiler ein – an den Ursprungsort der Teinach.