Anzeige Gewerbegebiete einen Tag lang im Mittelpunkt

"Industrie-Gottesdienst" zum Auftakt geplant

"Das Wetter ist gebucht, und auch die Genehmigung eines verkaufsoffenen Sonntags liegt vor", ist zweiter Vorsitzender Roland Leyhr schon euphorisch. Schon jetzt steht fest, dass die Veranstaltung mit einem "Industrie-Gottesdienst" eröffnet wird und Darbietungen der Vereine die Gewerbeschau umrahmen werden. Um ein möglichst homogenes Angebot zu erhalten, stimmt der GHV-Vorstand die jeweiligen Standorte derzeit ab.

"Außerdem werden in diesem Jahr zwei Shuttles unterwegs sein", kündigte die Vereinsspitze an. Neben dem Zügle "s’ Hermännle" wird nämlich auch ein alter Feuerwehrbus zur Verfügung stehen. "Erst am Schluss unserer Planungen werden wir uns mit den jeweiligen Haltepunkten an den Angeboten der Gesamtveranstaltung orientieren", hob Leyhr hervor.

Noch ist "Guck ond staun" offen für weitere Mitstreiter. "Das Angebot verträgt unter anderem noch Catering, und natürlich sind wir auch offen für Nicht-Mitglieder", motivieren Delago und Leyhr zur Teilnahme.