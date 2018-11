Anzeige Getränke-Partner seit 25 Jahren

Erst im vergangenen Jahr weihten Renate und Peter Kusche den neuen Laden mit rund 600 Quadratmetern Verkaufsfläche ein. Hier findet man nun erlesene Spezialprodukte wie den Althengstetter Jahrgangssekt. Überhaupt ist Regionalität ein Schwerpunkt im umfangreichen Getränkesortiment von Kusche.

Es reicht vom Mineralwasser über Limonade und Säfte bis hin zu Bier, Wein und Spirituosen in jeweils unterschiedlichen Ausführungen, Geschmacksrichtungen und Sorten. "Mit der Vergrößerung der Ladenfläche haben wir beispielsweise das Sortiment für Biere erweitert und bieten Produkte auch aus kleineren Familienbrauereien an", erzählt die Seniorchefin von einer Auswahl, die in Discountern nicht zu finden ist.

Hochwertiger Whiskey im Angebot