Anzeige: Gesundheitstage FIT & GESUND

1 Besucher erhalten Infos aus erster Hand. Foto: Veranstalter/Veranstalter

Messe in der Balinger Volksbankmesse bietet am 15. und 16. Februar von 11 bis 17 Uhr jede Menge Infos.









Gerade die Möglichkeit, sich an einem Ort voll umfänglich beraten zu lassen, sich bei Vorträgen und Expertengesprächen zu informieren, neue Produkte zu testen oder selbst seinen eigenen Gesundheitszustand überprüfen zu lassen, macht die „FIT & GESUND“ aus. Mit mehr als 75 Ausstellern, vorwiegend aus dem Zollernalbkreis, erwartet die Besucher eine geballte Gesundheitskompetenz. Auch die beliebten Vital-Checks mit 18 Checkup-Stationen gibt es wieder. Für Männer steht exklusiv und nur am Messesonntag von 11 bis 14.30 Uhr der kostenlos angebotene Testosterontest am Stand der Deutschen Gesellschaft für Mann und Gesundheit bereit. Eine ausführliche Übersicht aller Vital-Checks und Programmpunkte, Messeteilnehmer und Referenten gibt es auch online unter www.gesundheitstage-balingen.de