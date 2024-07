1 Ein echter Blickfang im kleinen Park beim „Haus Schwenninger Moos“ ist das alte Eingangsportal, das noch an das ehemalige Krankenhaus erinnert. Foto: Jochen Schwillo

Die Heimgeschichte begann bereits 1946 in der Schwenninger Austraße und wurde mit dem Neubau in der Mauthestraße 1989 erfolgreich fortgeführt.









Einen wichtigen Beitrag zur Altenpflege in Schwenningen leistete vor 35 Jahren das Bürgerheim, als am angestammten Standort an der Mauthestraße ein Neubau errichtet wurde. Diesen kennt man heute unter dem Namen „Haus Neckar“ .