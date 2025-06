Das Traditionsgeschäft Ibig Küche und Bad in Münchweier schließt zum 31. Dezember 2025 seine Pforten für immer. Ab sofort beginnt der Abverkauf der Ausstellungsware.

Es war eine schöne und aufregende Zeit aber alles geht einmal zu Ende“, sagt das Ehepaar Ibig. Deshalb werden die Ausstellungsräume in der Hauptstraße 16 in Münchweier zum 31. Dezember 2025 geschlossen. Seit 35 Jahren konnte man bei Küchen Ibig seine Traumküche planen und durch den Chef persönlich montieren lassen.

Gottfried Ibig war stets bemüht auf seine Kundschaft einzugehen und ihr die Wunschküche zu ermöglichen, was ihm – wie der Erfolg über die ganze Zeit zeigt – auch gelungen ist. Unterstützt wurde er die ganzen Jahre durch seine Ehefrau Andrea Ibig. Sie leitete das Büro und die Ausstellung, so dass der Inhaber sich voll auf seine Kunden konzentrieren konnte.

Stets hatte Gottfried Ibig ein offenes Ohr, wenn die Kunden kamen und ein Problem an ihrer Küche hatten – denn „Service ein Küchenleben lang“ war immer seine Devise. So hat Ibig auch kleine und große Reparaturen an den Küchenmöbeln ausgeführt.

Nun, da die beiden das Rentenalter erreicht haben, und deshalb kürzer treten wollen, werden sie die Ausstellungsräume schließen. „Jedoch“, so Gottfried Ibig, „werden wir unsere Kunden „nicht im Regen stehen lassen“. Bis zur Schließung wird der Verkauf von Einbauküchen einschließlich Montage in der gewohnten Qualität fortgeführt und auch danach steht das Ehepaar Ibig seinen Kunden noch zur Verfügung. Das heißt, auch 2026 werden sie ihren Service wie zum Beispiel Reparaturen an den Küchenmöbeln, Austauschen von Geräten und Spülen und vieles mehr anbieten.

Der Abverkauf der Ausstellungsware beginnt ab sofort. Für Bastler gibt es Restposten, zum Beispiel für Garage oder Keller, so Ibig. Auch werden die Dekoartikel zu Flohmarktpreisen angeboten.