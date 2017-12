Anzeige Geschäfte locken mit vielfältigen Angeboten

Radwelt Meßmer Während der Wintermonate müssen Radfahrer verstärkt auf ihre Sicherheit achten. In der früh einsetzenden Dunkelheit werden sie von Autofahrern leicht übersehen; Nässe, Eis und Blätter verwandeln Radwege und Straßen in Rutschbahnen. Vor allem E-Bike-Fahrer, die mit höherem Tempo unterwegs sind, sollten im Winter gut ausgerüstet sein. Wichtig sei vor allem eine sinnvolle und gute Beleuchtung, erklärt Magnus Meßmer vom gleichnamigen Fahrradgeschäft. Angepasst an die jeweilige Nutzung könnte der Radfahrer aus einem umfassenden Angebot an Leuchten und Strahlern mit Straßenzulassung auswählen. Reflektoren in Speichen, an Pedalen sowie vorne und hinten, helle, windabweisende Bekleidung, Reflektorbänder und Warnwesten erhöhten neben wintertauglicher Bereifung zusätzlich die Sicherheit der Zweiradfahrer. Weiteren Schutz bieten ein heller Helm, idealerweise mit einer Sicherheitsleuchte ausgerüstet, sowie gut funktionierende Bremsen, ergänzt Meßmer. Für den sportlichen Fahrer hat er darüber hinaus Protektoren für Ellenbogen und Knie im Sortiment – da kann der Winter kommen. Autohaus Emmerich Fragt man Anja Emmerich nach dem wichtigsten Thema im Automobilbereich, kommt der Begriff E-Mobilität wie aus der Pistole geschossen. Die Diesel-Feinstaubdiskussion verunsichere, das ökologische Bewusstsein sei gewachsen, ist ihre Erfahrung. Steuervorteile für Elektro- oder Hybridfahrzeuge böten weitere Anreize. Der BMW i3 oder sein sportlicher großer Bruder der BMW i8 stehen da als reine Elektroautos hoch im Kurs. Ebenfalls gefragt bei Emmerich sind Hybridfahrzeuge, die neben MINI und BMW auch KIA bereithält: Der Niro als SUV für Einsteiger bietet einen bequemen Einstieg; die erhöhte Sitzposition ermöglicht einen guten Überblick über das Verkehrsgeschehen. Das gibt Sicherheit. Als Limousine im höheren Preissegment gilt der Optima mit seiner sportlich gestreckten Silhouette, den großen LED-Scheinwerfern und dem unverkennbaren Kühlergrill. Da macht umweltbewusstes Autofahren Spaß. Foto Riede Fotos von sich und den Lieben oder ein Gutschein für einen gemeinsamen Ausflug ins Fotostudio sind beliebte Geschenke. Schließlich erinnern die Bilder an schöne Momente. "Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte", greift Sandra Philippin ein bekanntes Sprichwort auf, um die besondere Qualität individueller Fotoporträts zu unterstreichen.