Anzeige Genuss rund um Aromen für alle Sinne

Sternekoch Jörg Sackmann gilt als wahrer Aromenkünstler. Und das spiegelt sich im Romantikhotel Sackmann in Schwarzenberg auch im Sackmann Spa wider. Die Genusswelten-Philosophie des Spas verbindet die Aromenvielfalt von Jörg Sackmanns Küche mit einer exklusiven Wellness- und Spa-Welt. Was der Gaumen genießt, soll auch der Haut ein Wohlgefühl vermitteln. Nach diesem Leitgedanken wurden auch die Kosmetikfirmen sowie ein stimmiges Behandlungskonzept ausgewählt. Das ganzheitliche Konzept, das auf Wellness-Behandlungen aus aller Welt zurückgreift, verspricht Wohlbefinden und Genuss für alle Sinne.

Die Wellnesswelt rund um Kräuter, Salz, Wein und Honig erstreckt sich auf etwa 1200 Quadratmeter. Ein Kräuter- und Blütendampfbad sowie eine Himalaja-Salzsteinsauna bringen die bevorzugten Ingredienzien der Küche Sackmanns in die Welt des Spas und stimmen die Gäste auf abendliche Gaumenfreuden ein. In der Kelo-Sauna ergänzen Aufgüsse aus Wein und Honig das Aroma des finnischen Fichtenholzes, und ein Ruheraum greift in Optik und Aroma wieder die Themen Salz und Gewürze auf. Weitere Highlights stellen der Spa-Trilogie-Raum mit Hammam, Infinity-Solo-Pool und einem Serailbad für zwei Personen, der Schwimm- sowie ein Aromenpool mit einer Wasserfläche von 100 Quadratmetern und ein Eisbrunnen dar.

Im Bereich Beauty und Fitness erwarten die Gäste Fußreflexzonenbecken, Softpackliegen, Wasserbetten, Aquaveda-Raum, Kosmetik und Massagen sowie der Fitnessraum und die Vitaminbar. Seit Sommer 2009 ergänzt ein großzügiger Außenbereich mit gemütlichen Sitzinseln und Liegen auf der Panorama-Dachterrasse mit herrlichem Blick auf den Schwarzwald das vielfältige Angebot der Themenlandschaft.