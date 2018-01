Anzeige Genuss mit Herz und Hand

Von Montag bis Sonntag wird täglich von morgens bis abends frisch gebacken: Brötchen, Brezeln, Brote, Kuchen, Torten und Plundergebäck. Sie zeichnen sich durch beste Qualität und ihren Geschmack aus und werden in handwerklicher Sorgfalt hergestellt. Die Sternenbäck-Snacks werden ebenso täglich mehrfach frisch belegt – und sind einfach lecker.

Der gemütliche Sitzbereich lädt zum Genießen, Plaudern und Entspannen ein. Zudem gibt es ein Behinderten-WC und einen Wickeltisch.

Als Eröffnungsaktion gibt es am Dienstag, 23. Januar, und Mittwoch, 24. Januar, jedes Heißgetränk für einen Euro. Am Donnerstag, 25. Januar, und Freitag, 26. Januar, bietet Sternenbäck 50 Prozent Rabatt auf alles. Zudem dürfen sich die Kunden auf die Aktion mit 20 Prozent Rabatt auf alle Frühstücke freuen, am Samstag, 27. Januar, und am Sonntag, 28. Januar.