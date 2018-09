Anzeige Genießen in vollen Zügen in der herrlichen Alblandschaft

Bereits zum 15. Mal geben Schäfer Einblicke in ihre Arbeit. Verschiedene Organisationen informieren über die Albstädter Natur. und die jüngeren Besucher dürfen dem Streichelzoo näher kommen.

Gefeiert wird am Samstag und Sonntag, 29. und 30. September, auf dem Onstmettinger Raichberg. Neben Mitmachaktionen wie dem Schaf- und Hammellauf wartet ein Markt mit regionalen Spezialitäten und Kunsthandwerk auf die Besucher. Im Festzelt spielt die Musik, und rund herum warten zahlreiche Attraktionen auf die Gäste, die bei musikalischer Unterhaltung Spezialitäten vom Lamm genießen können. Die Bewirtung liegt in den bewährten Händen der Familie Buchner aus Tailfingen. Draußen können die Gäste auf Ponys reiten, mit dem Planwagen lustige Fahrten unternehmen, sich auf der Strohhüpfburg austoben, Tiere streicheln, Vorführungen mit Eseln verfolgen, filzen, Karussell fahren und den Albalemannen einen Besuch abstatten – sie zeigen, wie die Vorfahren der heutigen Älbler einst lebten und arbeiteten. Alte Kulturtechniken sind auch die Korbflechterei, die Seilerei und die Spinntechnik – auch sie werden vorgeführt. Die Alb-Guides des Naturschutzbundes Nabu informieren ebenso über ihre Arbeit wie der Schwäbische Albverein, der – viele wissen das nicht – auch eine Menge für den Naturschutz tut. Baumpflege mit Seilklettertechnik gehört ebenso zu den Vorführungen wie eine Forstschau und das Geschehen rund um den Kohlenmeiler, den die Köhlergruppe eigens für das Schäferfest eingerichtet hat. Dort erklären die Köhler gerne, was nötig ist, um aus Holz Kohle zu machen. Außerdem bieten sie ein Köhlermenü an, und wer Lust hat, ist beim Kohlenmeiler zum Volksliedersingen eingeladen.