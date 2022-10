3 Florian Jordan (rechts) übernimmt die Möbelschreinerei in vierter Generation von seinem Vater Gerhard. Foto: Heinig

"Die Zeiten für unsere Branche werden nicht einfacher", befürchtet Schreinermeister Gerhard Jordan. Gleichwohl freut er sich, dass er den Familienbetrieb jetzt in jüngere Hände legen konnte. Sein Sohn Florian hat soeben übernommen.















Villingen-Schwenningen - Nicht von Anfang an sei das für ihn klar gewesen, sagt der 30-Jährige. Wollte er zunächst Kfz-Mechaniker werden, so entschloss er sich nach dem Abschluss der Mittleren Reife dann doch, eine Schreinerlehre bei der Firma Summ zu absolvieren. Es folgte 2015 die Meisterschule und eine zweijährige Erfahrung in der Holzmanufaktur Rottweil. Im Februar 2018 kehrte er in den väterlichen Betrieb nach Villingen zurück.

Beruf macht Spaß

Zum 1. August 2022 übernahm er hier die Verantwortung. "Der Beruf macht einfach Spaß", sagt er. Die Warnungen seines Vaters vor den stets schwieriger werdenden Umständen und vor allem dem "wachsenden Papierkrieg" vernahm er wohl, sie schrecken ihn aber nicht. Gerhard Jordan konnte ins zweite Glied zurücktreten und ist froh, dass er als einer der wenigen Schreinermeister im Innungsbezirk Schwarzwald-Baar einen Nachfolger aus der eigenen Familie gefunden hat, der die von seinem Großvater Paul 1919 gegründete Firma weiterführt.

Florian Jordan ist derweil zuversichtlich, das derzeit herrschende wirtschaftliche Unwetter gut zu überstehen, sei doch die Schreinerei Jordan mit einem vielfältigen Portfolio dafür sehr gut aufgestellt.

Sondertürenbau und Passivhaustüren

Mit dem Sondertürenbau für Brand- und Rauchschutz, Schusssicherheit in Banken und Versicherungen sowie mit Passivhaustüren habe man sich in den vergangenen Jahren ein Alleinstellungsmerkmal verschafft. Außerdem spezialisierte man sich auf den gesunden Schlaf mit einer betriebsinternen "Schlafzimmermanufaktur", mit der man sich zuletzt im Frühjahr auf der Villinger Messe und im Sommer auf der Südwestmesse präsentierte.

Beim dritten Standbein, dem klassischen Innenausbau mit der Anfertigung individueller Holzmöbel, setzt Jordan kompromisslos auf Nachhaltigkeit. Dazu gehört auch die Restaurierung und Renovierung alter Möbelstücke.

Positive Kriterien für seinen beruflichen Neustart gewesen seien auch die moderne Ausstattung der Werkstatt und ein Team von sieben zuverlässigen Mitarbeitern, darunter drei Auszubildende. Auch Gerhard Jordan gehört weiterhin dazu. Der Obermeister der Schreinerinnung Schwarzwald-Baar, der er noch bis 2024 ist, versteht sich zukünftig als "Mädchen für alles" und ist zuständig für Angebote, Abrechnungen und Messeauftritte.