Anzeige: Generalsanierung der Alemannen-Realschule Müllheim

Die Generalsanierung der Alemannen-Realschule mit einem Kostenvolumen von rund 25 Millionen Euro ist wohl das größte Investitionsprojekt der Stadt Müllheim in eine Bildungseinrichtung. Jetzt wurde die Schule nach fünf Jahren Bauzeit eingeweiht.

Ursprünglich standen Sofortmaßnahmen in Sachen Brandschutz auf dem Programm. Das war im Jahr 2019. Schließlich stehe für die Stadt die Sicherheit von Schülern und Lehrern an erster Stelle, hieß es damals. Ein Jahr zuvor wurde ein entsprechender Förderantrag beim Land gestellt.

Bei der damaligen bautechnischen Untersuchung wurde allerdings schnell deutlich, dass es nicht nur um den Brandschutz, sondern um eine komplette Generalsanierung handeln wird – und das in einer Zeit, in der sich Kostensteigerungen etwa durch die folgende Corona-Pandemie abgezeichnet haben.

Die folgende Debatte, auch an einen Ersatz mit einem Neubau zu denken, wurde im Gemeinderat aus verschiedenen Gründen verworfen.

Sanierung im laufenden Schulbetrieb

Der Aufwand für die Generalsanierung entwickelte sich nicht nur für den Chefplaner und Architekt Mario Eggen zu einer großen Herausforderung, denn die Sanierung sollte im laufenden Schulbetrieb erfolgen. Umgesetzt wurde dies in 26 Bauabschnitten, mit denen der Schulalltag gewährleistet und trotzdem Raum für Raum, Etage für Etage und letztendlich die beiden Gebäude zu einem modernen und zukunftsorientierten Schulhauskomplex entwickelt werden konnten.

Unzählige Fachplaner und, wie Bürgermeister Martin Löffler feststellte, „ausgezeichnete Baufirmen“ sorgten für einen weitgehend reibungslosen Ablauf der Generalsanierung. Es war laut Bürgermeister eine logistische Meisterleistung.

Erfreulich für die Stadt Müllheim als Schulträger waren am Ende die Kosten. Ging die Kostenberechnung anfangs von einem Bruttobetrag von 28 Millionen Euro aus, so schloss das Projekt inklusive der neuen Ausstattung – darunter digitale Tafeln und neue Klassenzimmermöbel – mit 25 Millionen Euro ab. Fördermittel gab es am Ende in Höhe von sieben Millionen Euro.

Verhandlung über Kostenbeteiligung

Da etwa 50 Prozent der Schüler aus den Nachbargemeinden die Müllheimer Realschule besuchen, verhandelt die Stadt mit diesen Gemeinden über eine Kostenbeteiligung entsprechend eines Grundsatzurteils des baden-württembergischen Verwaltungsgerichtshofs in einem ähnlich gelagerten Projekt.

Mit der Generalsanierung präsentiert sich die Alemannen-Realschule heute als moderne, zukunftsorientierte Schule mit zeitgemäßen Fachräumen für Naturwissenschaften und Technik und fördert nun ein durchdachtes Schulkonzept für zeitgemäßes Lernen auch mit Blick auf den Ganztagesunterricht.

650 Schüler besuchen die Schule

Überall strahlen frische Farben die Menschen an und sorgen bereits optisch für eine angenehme Atmosphäre, die durch ein neues Raumklima, unterstützt von einem Lüftungssystem und neue Beschattungen, unterstrichen wird. An vielen Stellen gibt es nun Sitzgelegenheiten in den Gängen und in der Aula der Schule, die mit einer Zwischendecke abgetrennt und nun für Veranstaltungen besser genutzt werden kann.

Heute besuchen rund 650 Schüler die Realschule an der Bismarckstraße. Zum nächsten Schuljahr starten die Fünftklässler erstmals in sechs Klassen.