Anzeige Gemütliches Einkaufen in Adventsstimmung

Von 14 Uhr bis etwa 16.30 versetzt die Jugendkapelle der Musikschule Hornberg die Marktbesucher mit Weihnachtsliedern in eine besinnliche Adventsstimmung. Anschließend unterhält die Stadtkapelle Hornberg. Um 18 Uhr startet die mittlerweile traditionelle Verlosung zu Gunsten der Renovierung der evangelischen Kirche. Besucher erhalten die Lose in den Hornberger Geschäften und am Tag des Weihnachtsmarkts. Neben ei­nem Urlaubswochenende gibt es verschiedene Sachpreise zu gewinnen.