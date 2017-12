Anzeige Gemütlich Geschenke bis 22 Uhr einkaufen

Ist der Einkauf erledigt, bietet der Weihnachtsmarkt in der Oberen Hauptstraße unterschiedliche Gaumenfreuden für ein kleines Abendmahl oder den Umtrunk mit Freunden. Bis Sonntag, 17. Dezember, ist der größte Weihnachtsmarkt in der Region noch geöffnet. Zusätzlich festliches Gepräge erhält er durch sein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. An der langen Einkaufsnacht zeigt bereits um 16.30 Uhr der Kinder- und Jugendchor sein Können, gefolgt von zwei Ensembles des Musikvereins Neufra. Ab 19.30 Uhr trägt das Duo "Dos Mundos" Lieder von Weihnachten, Gott und der Welt vor. Gesungen wird in verschiedenen Sprachen, "mal gefühlvoll zum Träumen, dann wieder temperamentvoll, mit spanischer Lebensfreude", so die Ankündigung. Ab 17 Uhr dreht der Nachtwächter zudem seine Runden genauso wie das Karussell, das jedes Jahr von Neuem Kinder erfreut.