Endlich ist es wieder soweit: Der traditionelle Dorfhock der Freiwilligen Feuerwehr Schuttertal, Einsatzabteilung Dörlinbach, geht in diesem Jahr in die 23. Runde und verwandelt die Ortsmitte wieder zum Festplatz.

Los geht es am Sonntag, 27. August, ab 11 Uhr am Gerätehaus in Dörlinbach. Eröffnet wird das Fest mit einem reichhaltigen Mittagessen – im Fokus: Der beliebte Wildschweinpfeffer, den das Küchenteam der Feuerwehr zubereiten wird. Am Nachmittag wird es Kaffee und Kuchen geben.

Egal ob es um frisches Bauernbrot oder selbst gestrickte Kleidung geht: Wer den Bauernmarkt in Dörlinbach besucht, darf sich auf Ware mit bester Qualität freuen. Foto: Feuerwehr

Doch was wäre ein Dorfhock ohne einen anschließenden Bauernmarkt? Auch in diesem Jahr dürfen sich Besucher am Montag, 28. August, auf Anbieter und Händler aus der ganzen Region freuen. So wird ab 14 Uhr rund um den Dorfplatz gefeilscht, gekauft und getauscht. Angeboten werden unter anderem Bauernbrot, Wurstwaren, Käse, gebrannte Schnäpse und Liköre, Kräuter und Gewürze, Dekorationen sowie Handarbeiten. Anschließend gehen die Dörlinbacher Kameraden zum klassischen Feierabendhock über und bieten knusprige Grillhaxen frisch vom Grill an.

Die traditionelle Grillhaxe der Feuerwehr sollte sich kein Gast entgehen lassen. Foto: Schmidt

Außerdem wird es am Montag einen spannenden Rentner- und Seniorennachmittag geben. Doch nicht nur die Erwachsenen kommen auf ihre Kosten. An beiden Tagen können sich die jüngsten Besucher auf einer großen Hüpfburg austoben.

Sicher ist also: Egal, ob mit Freunden oder Familie – Der Dorfhock und der Bauernmarkt versprechen eine gute Zeit mit leckerem Essen und bester Unterhaltung.