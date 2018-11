Anzeige Gemeinde und Kirche teilen sich die Kosten

Im Jahr 2000 war der Turm der Jakobskirche zuletzt angerüstet. Der Grund: kleinere schadhafte Stellen am Putz. Damals reichte eine Fassadenreinigung mit anschließendem Neuanstrich aus, um die Schäden zu beheben. In den vergangenen Jahren wurden jedoch immer mehr Schäden am Putz sichtbar. An einigen Stellen bröckelte er ganz ab und landete auf dem Vorplatz der Kirche. Ein Drohnenflug zeigte schließlich, dass auch ein Teil der historischen, grün glasierten Ziegel auf der Turmspitze ausgebrochen war. Für die evangelische Kirchengemeinde stand danach fest: Der komplette Turm muss saniert werden. Von den Kosten in Höhe von 131 000 Euro übernimmt die Gemeinde Pfalzgrafenweiler 60 000 Euro. 41 000 Euro sollen laut Pfarrer Frank Ritthaler durch Spenden und aus Opfern von der evangelischen Kirchengemeinde beigesteuert werden. Den Rest bezahlen die evangelische Landeskirche in Württemberg (25 000 Euro) und der evangelische Kirchenbezirk Freudenstadt.