In Oberdigisheim wird am Samstag und Sonntag, 17. und 18. Mai, gefeiert. Im Teilort der Stadt Meßstetten wurde im vergangenen Jahr das Innere der Turn- und Festhalle saniert. Neben der Generalsanierung der sportlichen Einrichtung, beispielsweise durch einen neuen, multifunktionalen Hallenboden, wurden auch die Wände und die Decke neu gestaltet.

Einen großen Anteil an der Sanierung nahm die Neugestaltung der Küche in der Festhalle ein. Unter Einbeziehung der noch intakten vorhandenen Geräte wurden neue Geräte so eingebunden, dass sich eine funktionale Gesamtstruktur ergab, mit einem separaten, neu gestalteten Spülbereich. Erste Tests haben bestätigt, dass dieser Bereich nun auch für Veranstaltungen genutzt werden kann.

Den Abschluss der Innensanierung möchte die Vereinsgemeinschaft Oberdigisheim mit einem zweitägigen Fest feiern, um sich bei Stadt- und Ortschaftsrat für die enorme Investition zu bedanken.

Hallenparty, Gottesdienst und Leistungsschau

Am Samstagabend wird zur Hallenparty eingeladen. Dafür konnte die Party- und Oktoberfestband Almrocker gewonnen werden, die mit Volksrock und Mallorca-Hits, mit groovigem Rock’n’Roll und den besten Partykrachern aus den 80er- und 90er- Jahren für Stimmung sorgen wird.

Der Sonntag startet mit einem Einweihungsgottesdienst, anschließend wird zünftige Blasmusik ertönen. Zur Mittagszeit gibt es aus der neuen Küche schmackhafte Köstlichkeiten für jeden Geschmack.

Eine Leistungsschau der Oberdigisheimer Vereine sowie Attraktionen für Kinder runden das Festprogramm ab. Nachmittags gibt es Kaffee und selbst gemachte Kuchen.

Jetzt bekommt die Halle noch ein neues Dach

Rund 60 Jahre sind die Faserzement-Wellplatten – umgangssprachlich oft Eternit genannt – auf dem Dach der Turn- und Festhalle alt, und sie weisen altersbedingte Schäden auf. Untersuchungen durch das städtische Bauamt haben ergeben, dass schon einer der nächsten Starkregen das Dach vollends in Mitleidenschaft ziehen und Wasser in die Halle eintreten könnte. Die Stadt Meßstetten will deshalb für knapp 43 000 Euro das Dach der Turn- und Festhalle erneuern lassen, auch, um die soeben abgeschlossene Innenrenovierung der Halle für mehr als eine halbe Million Euro zu schützen. Für die neue Bedachung wird ein Trapezblech verwendet. Dieses hat eine ähnliche Optik wie die des Dachs des kleinen, erst später erstellten Anbaus für Umkleiden und Duschen. Es handelt sich um eine ähnlich stabile und funktionale Konstruktion. „Ein Dach mit Ziegeln war aufgrund der Tragfähigkeit des Gebäudes und der zu geringen Dachneigung nicht möglich“, erläutert Stadtbaumeister Claus Fecker mit Blick auf das benachbarte Schulgebäude mit traditioneller Bedachung.

Die Turn- und Festhalle in Oberdigisheim erstrahlt nun in neuem Glanz. Holzverkleidete Wände in gebrochenem Weiß, ein sattblauer und deshalb besonders kontrastreicher Hallenboden, eine schöne Empore für Zuschauer und eine weitgehend neue Unterhaltungselektronik.

Kosten für Innensanierung: 550 000 Euro

„Bis auf die Fenster, die noch nicht alt waren, wurde innen alles neu gemacht“, sagt Claus Fecker und verweist auf eine Abrechnungssumme in Höhe von 550 000 Euro. Die Stadt Meßstetten erhält Fördermittel des Landes Baden-Württemberg in Höhe von 148 380 Euro freuen – 100 080 Euro aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR), 48 300 Euro aus der Sportstättenbauförderung.