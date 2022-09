2 Im Plettenberg-Steinbruch wird regelmäßig gesprengt. Foto: Visel

Hans Ulrich Schmid hat Strafanzeige gegen Unbekannt wegen Beschädigungen an seinem Wohnhaus gestellt, die seiner Meinung nach durch Sprengungen von Holcim herrühren könnten. Wir haben beim Landratsamt nachgefragt.















Dotternhausen - Seit längerer Zeit gibt es immer wieder Beschwerden wegen den Holcim-Sprengungen, so früher in Dautmergen, in Ratshausen sowie in Hausen am Tann. Dort bedfindet sich aktuell eine Messstelle. Am 22. April hat es einen erneuten Erdstoß gegeben, der in Dotternhausen zu spüren war und von einer Sprengung herrühren könnte. Das Landratsamt gibt Auskunft über die Genehmigung und Auflagen bei Sprengungen im Plettenberg-Steinbruch.